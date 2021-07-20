"Йе Енергія" Фірташа та інші перепродують промпідприємствам куплений у "Нафтогазу" газ для населення, - Вітренко

Компанія Йе Енергія олігарха Дмитра Фірташа і низка інших учасників ринку перепродують промисловим підприємствам газ, куплений у Нафтогазу за договорами, укладеними для забезпечення річних контрактів на поставку газу населенню .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна ".

"Зафіксовано факти, що газ продається, оскільки цей договір з компаніями Фірташа дозволяє перепродувати газ, і вони перепродують його промисловим споживачам… І це створює ризик того, що цих обсягів потім не буде вистачати для потреб населення, і необхідно буде компенсувати імпортованим газом", - заявив Вітренко.

За його словами, бувають навіть ситуації, коли компанії Фірташа та інші гравці ринку цим газом закривають так звані небаланси.

"Фактично ці обсяги продають оператору ГТС по ціні, яка набагато вища, ніж Нафтогаз продає цей газ цим компаніям, і оператор потім після досягнення відповідної домовленості про балансування продає цей газ Нафтогазу за ціною вищою, ніж Нафтогаз продав", - пояснив голова держкомпанії.

Він додав, що багато компаній перепродують цей газ. Йе Енергія є найбільшою з них.

Вітренко наголосив, що для появи річних контрактів для населення була проявлена політична воля.

"Але ця політична воля не передбачала, щоб цей газ міг перепродуватися не для потреб населення", - сказав він.

Глава правління Нафтогазу додав, що ризиків впливу стрибків спотових цін на ринку для населення не буде, оскільки газ власного видобутку буде продаватися населенню за цінами, зафіксованими в довгострокових контрактах.

"Це ринкові ціни, але не спотові. Відповідно і населенню краще. Зараз ціна для тепловиків вдвічі нижча ринкової. І для Нафтогазу це прийнятно, тому що наша собівартість власного видобутку дозволяє нам за такими цінами продавати і ще мати фінансування для розвитку та збільшення видобутку, тобто для капітальних інвестицій", - зазначив Вітренко.