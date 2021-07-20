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"Йе Энергия" Фирташа и другие перепродают промпредприятиям купленный у "Нафтогаза" газ для населения, - Витренко

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Киев, Вторник 20 июля 2021 11:37
"Йе Энергия" Фирташа и другие перепродают промпредприятиям купленный у "Нафтогаза" газ для населения, - Витренко Фото: Юрий Витренко (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

Компания Йе Энергия олигарха Дмитрия Фирташа и ряд других участников рынка перепродают промышленным предприятиям газ, купленный у Нафтогаза по договорам, заключенным для обеспечения годовых контрактов на поставку газа населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Зафиксированы факты, что газ продается, так как этот договор с компаниями Фирташа позволяет перепродавать газ, и они перепродают его промышленным потребителям… И это создает риск того, что этих объемов потом не будет хватать для нужд населения, и необходимо будет компенсировать импортированным газом", - заявил Витренко.

По его словам, бывают даже ситуации, когда компании Фирташа и другие игроки рынка этим газом закрывают так называемые небалансы.

"Фактически эти объемы продают оператору ГТС по цене, которая намного выше, чем Нафтогаз продает этот газ этим компаниям, и оператор потом по соответствующему соглашению о балансировании продает этот газ Нафтогазу по цене выше, чем Нафтогаз продал", - объяснил глава госкомпании.

Он добавил, что много компанией перепродают этот газ. Йе Энергия является крупнейшей из них.

Витренко подчеркнул, что для появления годовых контрактов для населения была проявлена политическая воля.

"Но эта политическая воля не предусматривала, чтобы этот газ мог перепродаваться не для нужд населения", - сказал он.

Глава правления Нафтогаза добавил, что рисков влияния скачков спотовых цен на рынке для населения не будет, так как газ собственной добычи будет продаваться населению по ценам, зафиксированным в долгосрочных контрактах.

"Это рыночные цены, но не спотовые. Соответственно и населению лучше. Сейчас цена для тепловиков вдвое ниже рыночной. И для Нафтогаза это приемлемо, так как наша себестоимость собственной добычи позволяет нам по таким ценам продавать и еще иметь финансирование для развития и увеличения добычи, то есть для капитальных инвестиций", - отметил Витренко.

Напомним, "Нафтогаз" и Йе Энергия в конце марта объявили о подписании соглашения о купле-продаже природного газа, которое позволит обеспечить населению газ в рамках годовых контрактов. Цена контракта близка к 7,4 грн/кубометр.

Как сообщалось, в конце апреля поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. Цены составили около 8 гривен за кубометр и выше.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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Нафтогаз Украины
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