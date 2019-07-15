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Агітація з завтрашнього дня має бути українською мовою, - Нацрада

Новини » Політика    15.07.2019 - 17:33
Агітація з завтрашнього дня має бути українською мовою, - Нацрада
Ілюстративне фото (nrada.gov.ua)

Завтра набуває чинності "мовний закон"

З завтрашнього дня, 16 липня, вся агітація перед виборами до Ради має проходити виключно українською мовою. Про це йдеться в повідомленні Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

В Нацраді нагадали, що з 16 липня набуває чинності "мовний закон", який регулює застосування державної мови у різних сферах. Згідно з текстом закону, усі матеріали передвиборної агітації будуть публікуватися українською мовою.

Крім того, політична реклама і агітація, які поширюються на телебаченні, а також теледебати, повинні переводитися на мову жестів і субтитруватися українською мовою. При цьому в окремих населених пунктах допускається розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, виконаних державною мовою і дубльованих мовами корінних народів, національних меншин України.

Нагадаємо, раніше представник президента Володимира Зеленського у Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що внесення правок до "мовного закону" не виключено. У той же час він підкреслив, що для команди президента концептуальної річчю залишається те, що єдиною державною мовою в Україні є і буде українська.

 

Нацполіція перейшла на посилений режим перед виборами
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