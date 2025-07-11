"Если выживу": Буданов стремится оставаться главой ГУР до конца войны

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что планирует оставаться на своей должности до завершения войны с Россией.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал Буданов заявил в интервью Bloomberg.
"Сейчас моя мечта - остановить эту войну. Украина - это страна возможностей. В будущем я решу, чем я хочу заниматься", - сказал Буданов.
В августе исполнится пять лет с момента его назначения на должность. Когда журналист напомнил об этом, глава ГУР добавил: "Если я выживу".
Буданов отметил, что в условиях войны "может произойти что угодно", упомянув о мемориале в ведомстве, посвященном разведчикам, погибшим при выполнении заданий.
Напомним, еще в прошлом году мы сообщали, что на начальника ГУР Кирилла Буданова с начала войны России против Украины совершили более 10 серьезных попыток покушений.
Добавим, в интервью Bloomberg Буданов также заявил, что перемирие между Украиной и Россией должно быть достигнуто как можно скорее, задолго до конца этого года.
"Реалистично ли это сделать? Да. Сложно ли это? Нет. Для этого нужно как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - сказал он.
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