"Если выживу": Буданов стремится оставаться главой ГУР до конца войны

"Сейчас моя мечта - остановить эту войну. Украина - это страна возможностей. В будущем я решу, чем я хочу заниматься", - сказал Буданов.

В августе исполнится пять лет с момента его назначения на должность. Когда журналист напомнил об этом, глава ГУР добавил: "Если я выживу".

Буданов отметил, что в условиях войны "может произойти что угодно", упомянув о мемориале в ведомстве, посвященном разведчикам, погибшим при выполнении заданий.