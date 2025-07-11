"Якщо виживу": Буданов прагне залишатися главою ГУР до кінця війни

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що планує залишатися на своїй посаді до завершення війни з Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів Буданов заявив в інтерв'ю Bloomberg.
"Зараз моя мрія - зупинити цю війну. Україна - це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим я хочу займатися", - сказав Буданов.
У серпні виповниться п’ять років з моменту його призначення на посаду. Коли журналіст нагадав про це, глава ГУР додав: "Якщо я виживу".
Буданов зазначив, що в умовах війни "може статися будь-що", згадавши про меморіал у відомстві, присвячений розвідникам, які загинули під час виконання завдань.
Нагадаємо, ще минулого року ми повідомляли, що на начальника ГУР Кирила Буданова від початку війни Росії проти України здійснили понад 10 серйозних спроб замахів.
Додамо, в інтерв'ю Bloomberg Буданов також заявив, що перемир'я між Україною та Росією повинно бути досягнуте якомога швидше, задовго до кінця цього року.
"Чи реалістично це зробити? Так. Чи складно це? Ні. Для цього потрібно як мінімум три сторони - Україна, Росія і США. І ми досягнемо цієї позиції", - сказав він.
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