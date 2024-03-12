В ГУР рассказали, сколько покушений совершили на Буданова с начала войны
На начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова с начала войны совершили более 10 серьезных попыток покушений.
Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на FreeДом.
По его словам, главными целями для противника являются верховный главнокомандующий, президент Украины, а также руководители украинских спецслужб.
"На генерала Буданова было совершено более 10 попыток серьезных покушений. К сожалению, в результате этих покушений за последние 10 лет есть и погибшие офицеры украинской разведки", - заявил Юсов.
Покушение на Марианну Буданову
Ранее РБК-Украина со ссылкой на источник в спецслужбах сообщил, что жену начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова отравили тяжелыми металлами. Марианна Буданова находилась в больнице и завершала курс лечения.
Собеседник издания уточнил, что пока не известно, было ли это разовое отравление, или Марианну травили некоторое время порционно. Также источники в спецслужбах рассказывали о состоянии Буданова после информации об отравлении его жены. Известно, что с ним все в порядке и отравления у него не установлено.
Позже источник в разведке сообщил, что жену руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова могли отравить тяжелыми металлами, а именно мышьяком и ртутью.
Что известно о жене Будановой и малоизвестных фактах из ее жизни - читайте в материале РБК-Украина.
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