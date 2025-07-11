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"Если выживу": Буданов стремится оставаться главой ГУР до конца войны

Пятница 11 июля 2025 19:32
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"Если выживу": Буданов стремится оставаться главой ГУР до конца войны Фото: руководитель ГУР Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что планирует оставаться на своей должности до завершения войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал Буданов заявил в интервью Bloomberg.

"Сейчас моя мечта - остановить эту войну. Украина - это страна возможностей. В будущем я решу, чем я хочу заниматься", - сказал Буданов.

В августе исполнится пять лет с момента его назначения на должность. Когда журналист напомнил об этом, глава ГУР добавил: "Если я выживу".

Буданов отметил, что в условиях войны "может произойти что угодно", упомянув о мемориале в ведомстве, посвященном разведчикам, погибшим при выполнении заданий.

Напомним, еще в прошлом году мы сообщали, что на начальника ГУР Кирилла Буданова с начала войны России против Украины совершили более 10 серьезных попыток покушений.

Добавим, в интервью Bloomberg Буданов также заявил, что перемирие между Украиной и Россией должно быть достигнуто как можно скорее, задолго до конца этого года.

"Реалистично ли это сделать? Да. Сложно ли это? Нет. Для этого нужно как минимум три стороны - Украина, Россия и США. И мы достигнем этой позиции", - сказал он.

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Кирилл Буданов ГУР Война в Украине
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