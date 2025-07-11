"Якщо виживу": Буданов прагне залишатися главою ГУР до кінця війни

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що планує залишатися на своїй посаді до завершення війни з Росією.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів Буданов заявив в інтерв'ю Bloomberg .

"Зараз моя мрія - зупинити цю війну. Україна - це країна можливостей. У майбутньому я вирішу, чим я хочу займатися", - сказав Буданов.

У серпні виповниться п’ять років з моменту його призначення на посаду. Коли журналіст нагадав про це, глава ГУР додав: "Якщо я виживу".

Буданов зазначив, що в умовах війни "може статися будь-що", згадавши про меморіал у відомстві, присвячений розвідникам, які загинули під час виконання завдань.