"Если это необходимо": Рютте отреагировал на идею Трампа сбивать российские самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал идею президента США Дональда Трампа о том, что страны-члены Альянса должны сбивать российские самолеты, если они нарушают их воздушное пространство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Рютте подчеркнул, что такие действия возможны только при условии, если это будет необходимо.
"Я полностью согласен здесь с президентом Трампом: если это будет необходимо", - сказал генсек НАТО
По его словам, военные НАТО проходят специальную подготовку для оценки таких угроз.
Они обучены определять, могут ли российские самолеты быть просто выведены за пределы территории Альянса и необходимо ли предпринять дальнейшие действия, включая возможное сбивание.
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство членов Альянса.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также считает, что НАТО может прибегнуть к жестким мерам в случае вторжения российских самолетов в воздушное пространство альянса. Европа должна защищать каждую часть своей территории.
Литва считает целесообразным сбивать вражеские истребители в собственном воздушном пространстве, но подчеркивает - важно управлять эскалацией, чтобы не усугубить кризис.
В то же время президент Франции Эммануэль Макрон считает, что страны НАТО не должны открывать огонь по российским самолетам-нарушителям.