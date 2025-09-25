"Если это необходимо": Рютте отреагировал на идею Трампа сбивать российские самолеты

Рютте подчеркнул, что такие действия возможны только при условии, если это будет необходимо.

"Я полностью согласен здесь с президентом Трампом: если это будет необходимо", - сказал генсек НАТО

По его словам, военные НАТО проходят специальную подготовку для оценки таких угроз.

Они обучены определять, могут ли российские самолеты быть просто выведены за пределы территории Альянса и необходимо ли предпринять дальнейшие действия, включая возможное сбивание.