"Если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят": Трамп объяснил намерения относительно Гренландии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США намерены "что-то сделать с Гренландией", иначе ее захватят Россия или Китай, а Вашингтон не хочет иметь таких соседей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
У Трампа спросили, сколько денег он планирует дать жителям Гренландии, чтобы они согласились на переход автономии под собственность США - у главы Белого дома рассматривали и такой вариант (речь шла о 100 тысячах долларов в одни руки). Президент США ответил следующее:
"Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию, а мы не хотим иметь в качестве соседей РФ или КНР", - сказал американский лидер.
Он также добавил, что стремится к соглашению простым способом, впрочем, если не удастся этого сделать, Штаты будут готовы пойти сложным путем.
Еще Трамп подчеркнул, что является поклонником Дании, которая "была доброй к нему", но "тот факт, что 500 лет назад там высадился корабль, не означает, что они владеют этой землей".
"Мы не позволим России или Китаю оккупировать Гренландию, а именно это они и сделают, если мы ничего не сделаем. Мы что-то сделаем с Гренландией - или по-хорошему, или по-плохому", - подытожил американский лидер.
Напомним, Дональд Трамп допускает "возвращение" Гренландии даже ценой распада НАТО. Альянс, по его словам, мало эффективен без ведущей роли США.
Как известно, Трамп начал говорить о Гренландии после захвата венесуэльского президента Николаса Мадуро. В Дании, в состав которой входит Гренландия в статусе автономии, ответили на посягательство Штатов на остров.
Премьер Дании Метте Фредериксен призвала главу Белого дома Дональда Трампа прекратить угрозы в адрес Гренландии.