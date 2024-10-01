Запасы газа в украинских хранилищах достигли 12,4 млрд кубических метров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro .

В течение прошлого отопительного сезона 2023-2024 гг. Украина использовала около 6,8 млрд куб м природного газа из подземных хранилищ, несмотря на дополнительные потребности, связанные с генерацией электроэнергии.

В этот отопительный сезон потребление газа, в частности для генерации электроэнергии, ожидается на уровне прошлого. В то же время из-за увеличенной добычи природного газа "Укргаздобычей" и дополнительного ресурса "Укрнефтебурения" объемы отборов потребителями Украины планируются на уровне ниже показателей прошлого ОЗУ.

Таким образом, накопленного газа в хранилищах достаточно для прохождения зимы. Кроме того, у Украины есть еще около месяца до начала отопительного сезона для того, чтобы накопить дополнительные объемы газа в хранилищах.

Также НАК "Нафтогаз Украины" с началом сентября начала закачку природного газа из Европы, закупленного за счет ЕБРР, для создания дополнительных резервов на зиму. По информации ExPro, компания в течение сентября закачала в "таможенный состав" украинских ПХГ около 158 млн куб м природного газа. В октябре, как ожидается, объемы закачки на таможенный склад возрастут.

"В этом году закачка газа происходила в чрезвычайно сложных условиях. В частности, под усиленными обстрелами. Тем не менее, мы видим положительную динамику наполнения подземных хранилищ. Во-первых, за счет увеличения объемов добычи украинского газа. Во-вторых, "Нафтогаз" формирует резервные запасы из-за закупки определенных объемов природного газа за границей и закачки их в "таможенный состав" ПХГ. Учитывая имеющиеся сегодня запасы, можем делать сдержанные положительные прогнозы, что газа на отопительный сезон хватит", - отметил директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль.