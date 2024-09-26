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Субсидии в Украине будут начислять по-новому: что изменится с октября

Четверг 26 сентября 2024 16:00
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Субсидии в Украине будут начислять по-новому: что изменится с октября Фото: гривны (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

С 1 октября 2024 г. в Украине меняется порядок начисления жилищных субсидий. Теперь будут действовать новые правила для компенсации оплаты твердого печного топлива во время отопительного сезона 2024-2025 гг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Постановление Кабмина №993.

Субсидии теперь будут рассчитываться за 15 суток, независимо от даты начала отопительного сезона, что упрощает процесс и делает его более прозрачным. Это значит, что уже в ноябре украинцы получат компенсацию за октябрь, даже если отопительный сезон официально еще не начнется.

Отмечается, что размер субсидии будет увеличен из-за роста тарифов на коммунальные услуги. Выплаты на первый месяц отопительного сезона будут перечислены с учетом этих изменений, но только с ноября.

Большинство получателей субсидий получат выплаты автоматически.Однако есть исключения, по которым все же придется подавать заявку на ее получение:

  • если человек это делает в первый раз;
  • если человеку было отказано в назначении субсидии на неотапливаемый период;
  • если летом подавалось заявление на прекращение выплат, а в отопительный период их необходимо возобновить;
  • если изменился состав зарегистрированных лиц, социальное положение и т.п.

Подать заявку на субсидию можно через:

  • сервисные центры Пенсионного фонда;
  • портал электронных услуг ПФУ, а также мобильное приложение;
  • "Дию";
  • ЦНАП или обратившись в органы местного самоуправления.

Ранее в правительстве Украины назвали сумму средств, которая осталась до конца 2024 года на выплаты субсидий.

Также мы сообщали, что украинцев будут лишать льгот на коммуналку по некоторым условиям.

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