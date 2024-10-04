Еще одна область Украины определилась, когда начнут включать отопление

В Волынской области завершены все подготовительные работы по перебойной подаче тепла в дома волынян во время предстоящего отопительного сезона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Волынской области Юрия Погуляйко.

Он добавил, что уже подписал распоряжение №394 "О начале отопительного периода 2024-2025 годов".

По его словам, за лето коммунальщики подготовили 863 котельные, 62 центральных тепловых пункта и 294 км тепловых сетей.

"Тепло в домах волынян появится, когда среднесуточная температура в течение трех дней будет +8 градусов Цельсия и ниже. Однако решение о включении отопления раньше или позже общины могут принимать самостоятельно. На старт отопительного сезона могут повлиять внеплановые ремонты систем", - пояснил глава ОВА. .

Также он сообщил, что в первую очередь отопление появится в детских садах и школах, в медицинских заведениях, а также в домах-интернатах для пожилых людей и лиц с инвалидностью. В дальнейшем к сети будут подключены приветливые здания.

Отопительный сезон 2024-2025 в Украине.

Известно, что отопительный сезон уже скоро стартует. Украинское правительство готовится к зимнему периоду, проводя ремонты и обновление инфраструктуры, чтобы обеспечить устойчивую поставку тепла и электроэнергии населению в условиях угрозы обстрелов со стороны РФ.

Правительство и энергетические компании активно работают над увеличением запасов природного газа для отопительного сезона. Также летом были проведены ремонты и восстановление поврежденных российскими ударами объектов энергетической инфраструктуры.

Поскольку российские атаки на энергетические объекты остаются угрозой, принимаются меры по дополнительной защите ключевых элементов инфраструктуры, таких как ТЭС, ГЭС и подстанции. Особое внимание уделяется мерам по противовоздушной обороне (ПВО).

Ожидается, что тарифы на отопление и горячую воду останутся стабильными на период 2024-2025 годов. Государство продолжает поддерживать население путем предоставления субсидий на коммунальные услуги тем, кто в этом нуждается.