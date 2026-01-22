"Как возле Крыма": Зеленский заявил, что Украина может топить корабли РФ вокруг Гренландии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Зеленского во время выступления в Давосе.

"Если российские боевые корабли ходят свободно вокруг Гренландии, Украина может помочь. У нас есть экспертиза и оружие, чтобы удостовериться, что ни одного из этих кораблей не останется. Они могут утонуть возле Гренландии точно так же, как тонут возле Крыма. Нет проблем, у нас есть инструменты и есть люди", - сказал он.

Президент подчеркнул, что для Украины море - не первая линия обороны, и украинские военные могут действовать.

"И мы знаем, как там драться, если бы нас попросили, если бы Украина была в НАТО. Но мы не в НАТО. Мы бы решили эту проблему с российскими судами", - подчеркнул Зеленский.

Никто не будет воспринимать 40 солдат всерьез

Он также прокомментировал отправку десятков военных в Гренландию, и поинтересовался, какой это месседж для РФ, Китая и Дании.

"Вы либо говорите, что европейские базы защитят регион от России и Китая и разворачиваете эти базы, либо вы рискуете, что вас не будут воспринимать всерьез, потому что 30 или 40 солдат ничего не защитят. Мы знаем, что делать", - подчеркнул лидер Украины.

Зеленский заявил, что ЕС нуждается в объединенных вооруженных силах, которые смогут его защитить. По его словам, сегодня Европа полагается только на веру, что "НАТО сработает, если будет угроза".

"Но никто на самом деле не видел Альянса в действии. Если Путин решит забрать Литву или ударить по Польше, кто ответит? Кто ответит? Прямо сейчас НАТО существует благодаря вере, вере, что США будут действовать, что они не будут стоять в стороне и помогут. Но что, если нет?", - говорится в заявлении Зеленского.

Европа начала действовать

Он отметил, что некоторые из европейских лидеров пытаются сблизиться с президентом США Дональдом Трампом, а "некоторые ждут, надеясь, что проблема исчезнет".

Президент Украины добавил, что некоторые страны ЕС начали инвестировать в производство оружия, строить партнерства, а также привлекать общественную поддержку на увеличение оборонных расходов.

"Но давайте помнить... Пока Америка не надавила на Европу, чтобы она тратила больше на оборону, большинство стран даже не пытались достичь пяти процентов ВВП, минимума, который нужен, чтобы обеспечить безопасность. Европа должна знать, как себя защитить", - подчеркнул украинский лидер.