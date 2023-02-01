"Ядерные" санкции. Когда и чем Запад может надавить на атомную энергетику России

Западные страны буквально с первых дней вторжения РФ в Украину начали вводить жесткие санкции против агрессора. Под ограничения попали как личные счета российской элиты и олигархов, так и золотовалютные резервы России. Под санкционный каток также были брошены финансовый, энергетический и ряд других секторов. Сотни компаний покинули российский рынок или из-за репутационных потерь, или из-за банальных неудобств, вызванных западными санкциями.

За 11 месяцев полномасштабной войны Евросоюз принял уже девять санкционных пакетов. США, Великобритания, Канада и Япония вводили санкции в индивидуальном порядке, но по большой части в координации с партнерами из ЕС. Запад отказался от российского угля, в конца года ввели потолок цен на нефть из РФ, а с 5 февраля вступят в силу санкции в отношении российских нефтепродуктов. Ведутся дискуссии о подобных мерах по газу, добытому в РФ.

Но до сих пор никаких ограничений не введено на ядерную отрасль России. Украина надеется, что ситуация изменится после согласования десятого пакета санкций ЕС, куда могут включить ограничения и для ядерной отрасли. С таким предложением, как писала западная пресса, уже выступила Польша и Литва.

Евросоюз готовится к новым санкциям

Новый санкционный пакет планируется согласовать к годовщине начала активных боевых действий – к 24 февраля. В середине января появилась неофициальная информация, что новый санкционный пакет планируют подготовить до саммита Украина-ЕС, который пройдет 3 февраля.

Сейчас, опять же, по неофициальной информации, проект новых ограничений может быть предложен для обсуждения в Еврокомиссии к середине февраля. Пока о его содержании известно весьма мало. По словам главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, десятый пакет должен перекрыть лазейки, которые позволяют России обходить уже принятые санкции. Других деталей практически нет.

Но Украина надеется, что новые ограничения затронут и атомную сферу. "Рассчитываем, что 10-й пакет будет содержать ограничения против ядерной отрасли России, в частности "Росатома". Агрессор должен быть наказан за атаки на энергетику Украины и преступления против экологии", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Российские войска захватили Чернобыльскую АЭС практически в первые дни атак при движении на Киев. На станции россияне базировались больше месяца и лишь к началу апреля начали ее покидать. Сейчас объект "Укрытие" и хранилище отработанного топлива на станции работают в штатном режиме. В начале марта была захвачена и Запорожская АЭС, которая до сих пор находится под контролем оккупантов. Станция не производит электроэнергию для страны, из-за чего энергосистема лишена 6000 МВт э/э, которые могут выдавать 6 блоков станции.

Запорожская АЭС (Фото: GettyImages)

Кроме того, существует потенциальная угроза радиационной безопасности, которая в любой момент может стать реальной, поскольку на станции базируется российская военная техника. О такой угрозе еще в августе прошлого года заявил директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В январе нынешнего года он сказал, что на объекте ситуация ухудшается и там нужно срочно создавать безопасную зону.

Станция фактически находится под контролем российского "Росатома". Украинская сторона хочет, чтобы в отношении этой компании и были введены санкции. Но не только из-за захвата ЗАЭС и создания ситуации ядерной угрозы.

"Атом" на экспорт

Россия осуществляет свое влияние на другие страны, в том числе и через "Росатом", отмечают в международной рабочей группе Ермака-Макфола, которая занимается вопросом российских санкций.

"Представители "Росатома" работают в российских посольствах, а сам "Росатом", как агент российского правительства, пытается привязать страны к российским ядерным технологиям, кодексам и стандартам, а также в целом продвигает действия и цели российского правительства", – говорится в материалах группы, подготовленных в качестве санкционных предложений для США, ЕС и стран G7. Там также обращают внимание союзников Украины, что многие из них покупают обогащенный уран и другие ядерные продукты и услуги у "Росатома".

Эксперты группы отмечают, что Россия может попытаться использовать зависимость стран от российских ядерных услуг, как это было сделано в случае с газом. РФ, как указывают эксперты группы, ведет масштабную торговлю ядерной продукцией, включая продажу сырого урана, услуги по конверсии, по обогащению, другие услуги и строительство атомных электростанций.

По данным "Росатома", в 2021 году доход от торговли составил 8,9 млрд долларов США, а портфель заказов на строительство атомных электростанций – 140 млрд долларов США. Санкции на такую торговлю, считают в группе Ермака-Макфола, уменьшат доходы России, ослабят рычаги влияния на другие страны, усилят изоляцию РФ и давление на ее, а также снизят способность вести войну против Украины.

Какие санкции предлагает Украина

Есть идея ввести два вида санкций – предупредительный пакет и карательный. Последний можно применить в случае возникновения серьезного ядерного инцидента на украинской АЭС, находящейся под оккупацией.

Что войдет в предупредительный пакет?

Запрет на поставку уранового сырья из России. Он ударит по российской добыче и заставит центральноазиатские поставки, которые сейчас осуществляются через Россию, найти альтернативный маршрут на рынки стран с развитой экономикой. Правда, Россия относительно небольшой производитель урана – в 2021 году на нее пришлось 5,5% от общего объема.

Персональные санкции в отношении ключевых чиновников "Росатома", включая членов правления "Росатома", гендиректора Алексея Лихачева и руководителей ключевых дочерних компаний - Uranium One, "Тенекс", "ТВЭЛ". Персональные санкции в отношении сотрудников "Росатома", которые вмешивались в работу атомных электростанций на территории оккупированной Украины.

Заморозка новых контрактов с "Росатомом" на услуги по поставка ядерного топлива, а также заморозка новых контрактов на строительство атомных электростанций. Кроме того, предлагается ограничить российское влияние в МАГАТЭ.

"Граждане России и Беларуси в руководстве МАГАТЭ должны быть лишены доступа к данным об Украине и исключены из процесса принятия решений по украинским вопросам", – говорится в предложениях.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Фото: GettyImages)

Каким может быть карательный пакет?

Взятие под контроль активов "Росатома" в западных странах по соображениям национальной безопасности, закрытие представительств "Росатома", в частности, в странах-союзниках Украины (Чехия, Венгрия, Франция, США, Япония, и Сингапур), а также высылка связанных с "Росатомом" российских дипломатов.

Вдобавок речь идет о просмотре всех международных научно-исследовательских проектов с участием "Росатома" с целью исключения компании из международных проектов (INPRO, GIF, SNETP).

К тому же предлагается ввести санкции против "Росатома" и всех его 262 дочерних и 50 аффилированных компаний, что не позволит им торговать в западных валютах или вести бизнес с западными компаниями. А в случае ядерного инцидента предлагается ограничить спектр услуг с российской стороны специальными лицензиями на ограниченный период.

Этот санкционный список можно расширить, считает аналитик энергетических рынков Максим Белявский. По его мнению, нужно признать на уровне ООН действия России по захвату АЭС актами ядерного терроризма и на основании этого полностью отстранить россиян от занимаемых должностей в секретариате МАГАТЭ.

Кроме того, как полагает эксперт, необходимо провести диверсификацию поставок российского ядерного топлива до конца 2025 года. Прежде всего это касается Венгрии, Чехии, Болгарии, Финляндии и Словакии, где на АЭС еще используют российское топливо. Также, считает Белявский, возможно полное эмбарго на поставку урана от РФ на рынок США.

"В конечном итоге, никаких ценовых потрясений не произойдет, ведь цена собственного производства в США, Канаде и Австралии до 20% ниже спотовых цен и стоимости российского импорта. Также данное решение не приведет к острому дефициту, ведь достаточно ресурса имеют производители из цивилизованных стран", – отметил эксперт в комментарии РБК-Украина.

Из всего перечня предложенных ограничений наиболее вероятными для принятия могут быть персональные санкции, запрет на подписание новых соглашений с "Росатомом" и его дочками, а также отстранение представителей РФ и Беларуси от участия от рассмотрения в МАГАТЭ вопросов, касающихся Украины, считает директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Я не вижу никаких факторов, которые могли бы сейчас затормозить принятие таких ограничений", – убежден Рябцев. А вот ограничения на выполнение действующих контрактов будет ввести сложнее, считает он.

"Ограничения по закупке топлива быстро ввести не получится. Неоткуда будет брать топливо для реакторов в Европе, которые работают на российском топливе", – отметил Рябцев. Он привел в пример Украину, которая уже более 10 лет переходит с российских ТВЭЛов на американское топливо от Westinghouse. "С 2011 года мы пытаемся провести такой переход, но до сих пор используем запасы российского топлива", – отметил Рябцев.

Российские энергетики (Фото: GettyImages)

Если десятый санкционный пакет будет подготовлен до конца февраля и в него войдут ограничения по ядерной отрасли, не стоит ожидать его быстрого и безусловного одобрения европейскими чиновниками. Ведь Венгрия уже заявила, что не поддержит санкции в отношении атомной энергетики РФ.

Дело в том, что Будапешт подписал с РФ контракты на строительство новой атомной электростанции 9 лет назад. Речь идет о строительстве еще двух блоков станции АЭС "Пакш" совместно с Россией. Но весьма вероятно, что Венгрия в данном вопросе попробует выторговать себе особые условия перед Еврокомиссией, как это было в случае с российской нефтью. И это в конечном счета позволит обойти вето Будапешта, сделав ему исключение.