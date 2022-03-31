Росія починає відводити війська з ЧАЕС, - Пентагон

За даними Пентагону, російські війська починають йти з Чорнобильської атомної електростанції, на якій вони базувалися довгий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP в Twitter .

Нагадаємо, в Чорнобильському "Рудому лісі" російські окупанти підняли хмари радіоактивного пилу. Ворожі війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону "Рудий ліс".

За словами співробітників Чорнобильської зони, такі дії окупантів були "самогубними" для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Вони також розповіли, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС в 1986 році.

Ми також писали про те, що обстріли російських військових спровокували пожежі в Чорнобильській зоні на площі понад 10 тисяч га.

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