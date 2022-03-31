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Росія починає відводити війська з ЧАЕС, - Пентагон

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Чорнобиль, Четвер 31 березня 2022 00:35
Росія починає відводити війська з ЧАЕС, - Пентагон Фото: Чорнобильська АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

За даними Пентагону, російські війська починають йти з Чорнобильської атомної електростанції, на якій вони базувалися довгий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP в Twitter.

"Росіяни починають йти з Чорнобильської АЕС: Пентагон", - йдеться в повідомленні агентства.

Нагадаємо, в Чорнобильському "Рудому лісі" російські окупанти підняли хмари радіоактивного пилу. Ворожі війська, які захопили атомну електростанцію, переміщалися на бронетехніці без радіаційного захисту через високотоксичну зону "Рудий ліс".

За словами співробітників Чорнобильської зони, такі дії окупантів були "самогубними" для солдатів, оскільки радіоактивний пил, який вони вдихали, міг викликати внутрішнє опромінення в організмі.

Вони також розповіли, що солдати, з якими розмовляв один з робітників на об'єкті, не чули про вибух на ЧАЕС в 1986 році.

Ми також писали про те, що обстріли російських військових спровокували пожежі в Чорнобильській зоні на площі понад 10 тисяч га.

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