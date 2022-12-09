Нефтяной потолок. Как санкции ударят по России и ждать ли скачка цен на бензин и дизель

Европа ограничила цену на российскую нефть, впереди лимит стоимости нефтепродуктов. Не приведет ли это к дефициту бензина и дизеля в Европе и в Украине и как отразится на ценах – ниже в материале РБК-Украина.

Ограничение цены на российскую нефть, которое вступило в силу с 5 декабря, не даcт результата, на который надеялась Украина и ряд других стран. Совет ЕС установил потолок цены (price cap) на уровне 60 долларов за баррель. Он будет действовать в отношении нефти, поставляемой морским путем, для стран ЕС, G-7 и Австралии.

Решением предусмотрено, что функционирование механизма ограничения цены будет пересматриваться каждые два месяца с учетом изменений на рынке и устанавливаться не менее чем на 5% ниже среднерыночной цены на российскую нефть и нефтепродукты.

Серьезным ударом для бюджета России была бы граничная цена в 40-30 долларов, как предлагали Украина, Польша и страны Балтии. Однако в ЕС не рискнули принять такое радикальное решение. Но в любом случае, ограничение цены не даст возможности для ее роста и сократит поступления в бюджет России. Если в текущем году российская казна наполнялась доходами от экспорта нефти и газа на 40%, то в следующем ожидается лишь 34,2%.

Эффект от ограничения цены может проявиться уже в ближайшие месяцы. Первые последствия проявятся по итогу января следующего года после уплаты налогов и сборов за импорт энергоносителей за четвертый квартал текущего года. Правда, эффект ожидается небольшой - потолок цены к тому моменту будет действовать лишь около месяца. А вот в апреле по итогу первого квартала потери бюджета России должны увеличиться.

Доходы России от сокращения поставок энергоносителей уже начали снижаться еще до ограничения цены. В ноябре по сравнению с октябрем сокращение составило 32%. Но это эффект от эмбарго на энергоносители, введенные Евросоюзом летом. Потери РФ от эмбарго в следующем году могут превысить 100 млрд долларов, а добыча сократится более чем на 25%, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. Эффект от граничной цены он оценивает скромнее.

"Что касается установки прайс-кэпа на уровне 60 долларов, это может лишь минимально затронуть российские финансы, поскольку уже сейчас российские компании торгуют нефтью для Китая и Индии по более низкой цене", - отметил эксперт. Но в результате общего пакета энергетических санкций, по оценке Омельченко, Россия может потерять порядка 51% всего энергетического экспорта.

Директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев прогнозирует меньшее сокращение - немногим более 45%. Но даже в этом случае дефицита на рынке быть не должно, считает он.

Почему не выросли цены на нефть

Рынок отреагировал достаточно спокойно на введение граничной цен на российскую нефть. В начале произошел некоторый рост котировок, который сменился падением. 6 декабря цена нефти марки Brent стоила меньше 80 долларов за баррель. Даже при некоторых колебаниях, цена в последние дни остается в районе 76 долларов/баррель.

А российская нефть марки Urals за прошлые сутки обвалилась в цене более чем на 4% и торговалось на отметке 54,91 доллара/баррель, что уже ниже установленного потолка цен. Так что надежды России на рост цены нефти точно не оправдались.

По мнению Рябцева, в ближайшее время не стоит ожидать дефицита нефти, а следовательно и роста цен на нее, поскольку спрос существенно ниже предложения.

"Даже с учетом того, что из экспорта будет исключено порядка 45% или чуть больше все равно спрос меньше предложения. Причем разница больше порядка миллиона баррелей в сутки", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

Рябцев считает, что рост цены ожидали исходя из возможности увеличения экономической активности Китая и, соответственно, увеличения спроса на нефть в этой стране. Однако такие ожидания оказались преувеличенными. "Сейчас все говорят о рецессии и преувеличенных ожиданиях роста спроса в Китае, но это ожидание скорее всего будет откладываться. Так что пока нет каких-то оснований говорить, что будет дефицит", - отметил Рябцев.

Омельченко считает, что рынок быстро адаптируется к новым условиям. "Есть основания прогнозировать, что после введения эмбарго и санкций мировой рынок сможет быстро адаптироваться к новым реалиям, ведь экономический кризис в Китае и политика высоких учетных ставок ФРС США будут способствовать сокращению спроса на нефть в мире, что компенсирует снижение предложения российской нефти", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

При этом Рябцев не исключил, что дефицит все-таки может возникнуть, но уже в следующем году и при условии применения Россией каких-то ответных мер. Механизм запрета компаниям торговать нефтью по ценовому потолку в РФ планируют принять до конца года. Сейчас уже рассматривают три варианта: блокировка поставок, если какая-то страна покупает нефть для страны, принявшей ограничение, запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, вне зависимости от страны получателя и введение максимального дисконта российской нефти Urals к сорту Brent. Омельченко отмечает, что пока не ясно, как именно РФ будет применять контрсанкции.

"В случае несоблюдения ценового потолка санкции касаются не стран покупателей российской нефти, а страховых, транспортных и брокерских компаний. Поэтому сложно представить, каким образом РФ может применить контрсанкции на определенные страны. Ведь все они вынуждены будут покупать российскую нефть по санкционному механизму, который от них не зависит", - отметил эксперт.

Может ли возникнуть дефицит нефтепродуктов?

Ситуация с нефтепродуктами несколько сложнее, чем с нефтью. Их нехватка могла возникнуть после введения потолка цен на нефть. Рынок Европы импортирует порядка 40% дизельного топлива именно из России. "Рынок немного нервничал накануне введения прайс-кэпа. Заводы Лукойла в Болгарии, Румынии, Италии оказались в ситуации, когда они не могут дальше функционировать, а учитывая, что мы в этом регионе покупаем много топлива, некоторое непонимание, как будет развиваться ситуация, было", - отметил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

В итоге на рынке образовался некоторый вакуум, но сейчас уже начинается оживление. И хотя некоторая турбулентность сохраняется, пока оснований для серьезного беспокойства нет, отметил эксперт. По неофициальной информации, нехватка сырья может быть в ближайшее время компенсирована поставками из Индии и Китая.

Ситуация может осложниться и тем, что сейчас свободная продажа нефти может быть только по нефтепроводу "Дружба", который проходит через Украину. Но страны, получающие это сырье, согласно санкциям, уже не могут продавать нефтепродукты из российской нефти третьим странам, что происходило раньше. Переработка позволена только для собственных нужд. Исключение до декабря 2023 года сделано лишь для Чехии.

По неофициальной информации, Будапешт хочет добиться преференций и для себя, пытаясь использовать тему войны в Украине. "Венгрии не нужно столько нефтепродуктов, сколько она производит. И сейчас они хотят добиться права продавать их третьим странам, в том числе Украине, мотивируя это тем, что нужно помочь воюющей стране", - сообщил изданию источник, знакомый с ситуацией.

Понимая, что самостоятельно Венгрия вряд ли добьется согласия, Будапешт пытается действовать через Словакию, где находится ее нефтеперерабатывающий завод.

"Но по ситуации на сегодняшний день вероятность, что Венгрия добьется преференций, крайне мала, если не будет политического решения помочь с решением этого вопроса с украинской стороны", - отметил собеседник издания.

Источники издания в правительстве подтвердили, что в Еврокомиссии этот вопрос обсуждается наряду с другими исключениями, которые могут быть применены по санкциям.

По мнению Рябцева, некоторый ситуативный дефицит нефтепродуктов, прежде всего дизеля, в Европе может возникнуть, особенно после введения ограничений с 5 февраля. "Но он может быть лишь на спотовом рынке (именно там преимущественно и покупается топливо для Украины - ред.), поскольку все контракты будут выполняться. Пока никто из переработчиков еще не заявлял о невозможности выполнять контракты", - отметил он в комментарии изданию.

Многие производители нефтепродуктов уже заменили поставщиков сырья. "Это сделали в Германии, Польше и в других странах. Зависят от поставок из России Чехия, Словакия, Венгрия, Хорватия и Болгария", - отметил эксперт. В большинство этих стран нефть для переработки идет через Украину по нефтепроводу "Дружба" и лишь для Болгарии как исключение - по морю.

По мнению Куюна, пока предпосылок опасаться существенного роста цен на нефтепродукты в Украине нет. Если это и произойдет, то из-за роста цен на европейском рынке, который сейчас решает задачу замещения российских нефтепродуктов и нефти на альтернативные, а, следовательно, более дорогие. “На период этой перестройки цена повысится, но рано или поздно рынок Европы выстроит новые маршруты, наполнится и ситуация стабилизируется”, - отметил он.

Рост цен на нефтепродукты прогнозирует и Омельченко. Он отмечает, что в Италии может быть национализирован завод ISAB, принадлежащий российскому "Лукойлу". Пока окончательно неясно, как будет работать завод того же "Лукойла" в болгарском Бургасе, усиливаются проверки на идентификацию российской нефти в порту Констанца (Румыния) и турецких портах.

"Все эти факторы могут привести к определенному давлению на рынок дизтоплива и увеличению премий трейдеров до 70 долларов США за баррель", - считает Омельченко. Однако уже в течение следующих 5 недель, отметил эксперт, прогнозируется стабилизация ситуации на рынках Центральной Европы и Украины.