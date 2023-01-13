Польша и Литва предложат ядерные ограничения для России в новых санкциях ЕС, - Reuters

Польша и Литва хотят предложить, чтобы Европейский Союз ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках 10-го пакета санкций против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Двое высокопоставленных дипломатов из Польши и Литвы сказали Reuters, что 10-й пакет санкций ЕС против России должен быть готов к 24 февраля.

"Все труднее получить необходимое единодушие в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет", - сказал один из них.

Дипломаты также заявили, что хотели бы новых санкций и против союзника России Беларуси, где, по их словам, есть лазейки, позволившие Москве обойти европейские санкции в торговле товарами, включая мебель.