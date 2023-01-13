Польша и Литва предложат ядерные ограничения для России в новых санкциях ЕС, - Reuters
Польша и Литва хотят предложить, чтобы Европейский Союз ввел ограничения на ядерный сектор России в рамках 10-го пакета санкций против Москвы за полномасштабное вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Двое высокопоставленных дипломатов из Польши и Литвы сказали Reuters, что 10-й пакет санкций ЕС против России должен быть готов к 24 февраля.
"Все труднее получить необходимое единодушие в ЕС для новых санкций. Тем не менее, мы предложим новый амбициозный пакет", - сказал один из них.
Дипломаты также заявили, что хотели бы новых санкций и против союзника России Беларуси, где, по их словам, есть лазейки, позволившие Москве обойти европейские санкции в торговле товарами, включая мебель.
По их словам, Польша и Литва хотят ядерных ограничений в новых санкциях ЕС против России, вероятно, речь идет о введении санкций против "Росатома".
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украина ожидает включения российской государственной компании по атомной энергии "Росатом" в следующий пакет санкций ЕС из-за войны в Украине.
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