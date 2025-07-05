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"Я не знаю". Трамп сомневается, что сможет прекратить войну в Украине

США, Суббота 05 июля 2025 19:07
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"Я не знаю". Трамп сомневается, что сможет прекратить войну в Украине Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Американский президент Дональд Трамп усомнился, что он сможет прекратить войну России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Трамп заявил, что он уже не уверен, сможет ли положить конец войне России против Украины. Данное заявление очень отличается от его обещания быстро положить конец конфликту, которое он дал во время предвыборной кампании.

"Я не знаю. Я не могу вам сказать, произойдет это или нет", - сказал президент США.

Когда президента спросили, является ли приоритетом прекращение войны, он ответил, что действительно этого хотел бы.

"Да. Я хотел бы, чтобы это произошло", - сказал Трамп.

Заметим, что на протяжении всей кампании Трамп обещал прекратить боевые действия между двумя странами с первого дня вступления в должность. Позже он отказался от этого обещания назвав его "преувеличением".

"Мы помогли многим странам... Ситуация с Украиной - это соглашение (бывшего президента США Джо, - ред.) Байдена. Это не сделка Трампа. Я пытаюсь ее завершить", - сказал Трамп.

Напомним, что Трамп пытался стать посредником в мирном соглашении между двумя странами. На этой неделе президент США даже провел очередной телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает издание, его четверговой разговор с российским диктатором "не принес никакого прогресса".

"Я же говорил, что очень недоволен своим разговором с президентом Путиным... Он хочет дойти до конца, просто продолжать убивать людей, это ни к чему", - добавил он.

Подробнее об их переговорах - читайте в материале РБК-Украина.

Позже он также созвонился и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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