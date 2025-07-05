"Я не знаю". Трамп сумнівається, що зможе припинити війну в Україні
Американський президент Дональд Трамп засумнівався, що він зможе припинити війну Росії в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Трамп заявив, що він вже не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Дана заява дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.
"Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні", - сказав президент США.
Коли президента запитали, чи є пріоритетом припинення війни, він відповів, що дійсно цього хотів би.
"Так. Я хотів би, щоб це сталося", - сказав Трамп.
Зауважимо, що протягом усієї кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки назвавши її "перебільшенням".
"Ми допомогли багатьом країнам... Ситуація з Україною - це угода (колишнього президента США Джо, - ред.) Байдена. Це не угода Трампа. Я намагаюся її завершити", – сказав Трамп.
Нагадаємо, що Трамп намагався стати посередником у мирній угоді між двома країнами. Цього тижня президент США навіть провів чергову телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.
Як повідомляє видання, його четвергова розмова з російським диктатором "не принесла жодного прогресу".
"Я ж казав, що дуже незадоволений своєю розмовою з президентом Путіним... Він хоче дійти до кінця, просто продовжувати вбивати людей, це ні до чого", - додав він.
Детальніше про їх переговори - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Пізніше він також зідзвонився й з президентом України Володимиром Зеленським.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.