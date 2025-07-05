"Я не знаю". Трамп сумнівається, що зможе припинити війну в Україні

Американський президент Дональд Трамп засумнівався, що він зможе припинити війну Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Трамп заявив, що він вже не впевнений, чи зможе покласти край війні Росії проти України. Дана заява дуже відрізняється від його обіцянки швидко покласти край конфлікту, яку він дав під час передвиборчої кампанії.

"Я не знаю. Я не можу вам сказати, чи станеться це, чи ні", - сказав президент США.

Коли президента запитали, чи є пріоритетом припинення війни, він відповів, що дійсно цього хотів би.

"Так. Я хотів би, щоб це сталося", - сказав Трамп.

Зауважимо, що протягом усієї кампанії Трамп обіцяв припинити бойові дії між двома країнами з першого дня вступу на посаду. Пізніше він відмовився від цієї обіцянки назвавши її "перебільшенням".