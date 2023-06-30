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"Я вам сейчас покажу"? Лукашенко снова вспомнил о картах, теперь с "центрами принятия решений"

Фото: Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Белорусский диктатор Александр Лукашенко начал угрожать странам Европы ударами по "центрам принятия решений". РБ якобы уже нашла их на военных картах.

Об этом Лукашенко заявил на выступлении в честь Дня независимости Беларуси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БелТА".

Диктатор нафантазировали, что страны Европы якобы "кладут свою голову на ядерную гильотину и рассчитывают, что отделаются малой жертвой".

"Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений. Так вот, координаты этих центров нам до миллиметра известны. И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах", - добавил Лукашенко.

По его словам, если государственность и независимость российского и белорусского народа окажутся под реальной угрозой, то "ответ будет адекватным".

"Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу", - пригрозил диктатор.

Стоит заметить, что ранее Лукашенко, пытаясь оправдать полномасштабную войну против Украины, "прославился" своим обещанием "показать, откуда нападение на Беларусь готовилось". Это произошло во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным 11 марта. Для этого самопровозглашенный президент Беларуси "даже привез с собой в Москву карты". Эта фраза диктатора быстро стала мемом.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

Напомним, ранее Путин решил перебросить часть российского ядерного оружия в Беларусь.

Уже 16 июня глава Кремля объявил о доставке первых ядерных боеприпасов на территорию РБ. Но мониторинговый канал “Беларускі Гаюн” опроверг такие слова диктатора, отметив, что никакого перемещения зафиксировано не было.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины при этом подчеркивали, что переброска ядерного оружия в Беларусь является очередным элементом кремлевского шантажа.

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