"Я вам зараз покажу"? Лукашенко знову згадав про карти, тепер з "центрами прийняття рішень"

Диктатор нафантазував, що країни Європи нібито "кладуть свою голову на ядерну гільйотину і розраховують, що відбудуться малою жертвою".

"Зараз стало модно говорити про центри прийняття рішень. Так от, координати цих центрів нам до міліметра відомі. І позавчора вони чітко та ясно визначені та затверджені мною на військових картах", - додав Лукашенко.

За його словами, якщо державність та незалежність російського та білоруського народу виявляться під реальною загрозою, то "відповідь буде адекватною".

"Не випробовуйте наш слов'янський терпець і свою долю", - пригрозив диктатор.

Варто зауважити, що раніше Лукашенко, намагаючись виправдати повномасштабну війну проти України, "уславився" своєю обіцянкою "показати, звідки напад на Білорусь готувався".

Це сталося під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним 11 березня. Для цього самопроголошений президент Білорусі "навіть привіз з собою до Москви карти". Ця фраза диктатора швидко стала мемом.

Ядерна зброя РФ у Білорусі

Нагадаємо, раніше Путін вирішив перекинути частину російської ядерної зброї до Білорусі.

Вже 16 червня глава Кремля оголосив про доставку перших ядерних боєприпасів на територію РБ. Але моніторинговий канал "Беларускі Гаюн" спростував такі слова диктатора, зазначивши, що жодного переміщення зафіксовано не було.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України при цьому наголошували, що перекидання ядерної зброї до Білорусі є черговим елементом кремлівського шантажу.