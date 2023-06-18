В ГУР отреагировали на российскую "ядерку" в Беларуси: танцы с бубном

Перемещение российского ядерного оружия в Беларусь является очередным элементом кремлевского шантажа. Тогда как заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по использованию ядерного остаются пустыми словами.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

Юсов отметил, что заявления врага о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси так же является элементом московского шантажа. В то же время ни белорусский диктатор Лукашенко, ни кто-либо другой в той стране не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

"Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не грозит. Но Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) показывает, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске", - пояснил Андрей Юсов, добавив, что "танцы россиян с ядерным бубном" в Беларуси являются ожидаемыми.

По словам представителя ГУР, несмотря на все "танцы с бубном", теперь уже "ядерным бубном", для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого, как он подчеркнул, не наблюдается.

"Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами?" - добавил представитель ГУР МО Украины.

Ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ядерные боеприпасы.

На днях российский диктатор заявлял, что движение уже началось и первое ядерное оружие уже находится в Беларуси. Однако "Білоруські Гаюн" заявил, что фактов такого перемещения не наблюдается.

Сам белорусский диктатор Александр Лукашенко уже начал мечтать о том, как использовать ядерное оружие, хотя в РФ заявили, что контроль тактического ядерного оружия остается только за ними.

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