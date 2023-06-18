ua ru
Вс, 18 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ГУР отреагировали на российскую "ядерку" в Беларуси: танцы с бубном

Новина українською →
Беларусь, Воскресенье 18 июня 2023 21:42
В ГУР отреагировали на российскую "ядерку" в Беларуси: танцы с бубном Фото: представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Перемещение российского ядерного оружия в Беларусь является очередным элементом кремлевского шантажа. Тогда как заявления самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко по использованию ядерного остаются пустыми словами.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГУР МО.

Юсов отметил, что заявления врага о возможном размещении ядерного оружия на территории Беларуси так же является элементом московского шантажа. В то же время ни белорусский диктатор Лукашенко, ни кто-либо другой в той стране не способен повлиять на размещение, использование или судьбу российского ядерного оружия.

"Конечно, народ Беларуси в очередной раз оказывается в заложниках, теперь уже дополнительно с элементом ядерного аргумента, ядерного шантажа. Чем-то дополнительным для Европы, для НАТО, для Украины это не грозит. Но Путин (российский диктатор Владимир Путин - ред.) показывает, мол, еще может сделать какие-то несколько шагов на шахматной доске", - пояснил Андрей Юсов, добавив, что "танцы россиян с ядерным бубном" в Беларуси являются ожидаемыми.

По словам представителя ГУР, несмотря на все "танцы с бубном", теперь уже "ядерным бубном", для Украины важным фактором остается то, что Беларусь не втянута в полномасштабную наземную войну России против Украины, и признаков этого, как он подчеркнул, не наблюдается.

"Хотят покричать, помахать кулаками, пригрозить кому-то, грозно пошевелить усами?" - добавил представитель ГУР МО Украины.

Ядерное оружие в Беларуси

В конце мая министры обороны Беларуси и РФ договорились о размещении российского тактического ядерного оружия на территории РБ. Москва планирует передать Минску ракетный комплекс "Искандер-М", способный использовать ядерные боеприпасы.

На днях российский диктатор заявлял, что движение уже началось и первое ядерное оружие уже находится в Беларуси. Однако "Білоруські Гаюн" заявил, что фактов такого перемещения не наблюдается.

Сам белорусский диктатор Александр Лукашенко уже начал мечтать о том, как использовать ядерное оружие, хотя в РФ заявили, что контроль тактического ядерного оружия остается только за ними.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Беларусь
NEWS
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
Свет, бензин и вода: что будет с ценами в июле
DAILY
Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бой артиллерии и книги Булгакова. Репортаж из Часового Яра под вражеским обстрелом