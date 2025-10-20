ua en ru
"Я ему ноги переломаю": депутат Европарламента публично угрожает Зеленскому

Румыния, Понедельник 20 октября 2025 01:30
"Я ему ноги переломаю": депутат Европарламента публично угрожает Зеленскому Иллюстративное фото: депутат от Европарламента публично угрожает Зеленскому (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Во время визита в Россию депутатка Европарламента от Румынии выступила с очередным скандальным заявлением, направленным против Украины и ее руководства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию депутата Европарламента от Румынии Дианы Шошоаке в сети Facebook.

Депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке, которой запрещен въезд в Украину, во время визита в Россию сделала оскорбительное высказывание в адрес президента Украины.

На заседании так называемой «Международной ассоциации “Друзья России”» она пригрозила "переломать ноги" украинскому лидеру, если тот появится в парламенте Румынии.

В опубликованном на странице политик в Facebook пресс-релизе приводятся выдержки из ее речи, где Шошоаке утверждает, что украинская власть якобы "притесняет этнических румын".

Она заявила: "Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте".

Депутатка добавила, что, согласно Конституции Румынии, парламентарии являются "единственными представителями суверенитета румынского народа".

В документе также содержатся обвинения в адрес Украины, где, по словам Шошоаке, якобы "запрещено более миллиону румын говорить на родном языке".

Политический путь и взгляды

Диана Шошоаке относится к крайне правому политическому крылу. Известность в Румынии она получила во время пандемии COVID-19, активно выступая против карантинных ограничений и вакцинации.

В 2020 году Шошоаке была избрана в Сенат Румынии от партии Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), но позже возглавила политическую силу S.O.S. România, известную националистической и евроскептической риторикой. С июля 2024 года она занимает место в Европейском парламенте.

Антиукраинская и пророссийская позиция

Шошоаке неоднократно заявляла о необходимости «пересмотра границ» и возвращения территорий, которые она считает "исторически румынскими" — среди них северная Буковина, Герца, Буджак и остров Змеиный.

В 2023 году она даже подала инициативу о денонсации договора о добрососедстве между Украиной и Румынией от 1997 года.

Ее позиция открыто пророссийская: депутатка утверждает, что Украина — "искусственное государство", и выступает против поддержки Киева в войне с Россией.

Политик также резко критикует членство Румынии в ЕС и НАТО, считая, что эти организации "втягивают страну в чужие конфликты".

Выступление Дианы Шошоаке в Москве стало очередным проявлением ее пророссийской линии и антиукраинской риторики.

Ее заявления вызвали осуждение в Румынии и ЕС, однако сама депутатка продолжает продвигать ультраправые идеи и сближение с Россией.

Напоминаем, что президент Украины предположил, что отказ США передать Киеву крылатые ракеты "Томагавк" мог быть связан с беседой Дональда Трампа и Владимира Путина. По его словам, российский лидер опасается возможных поставок этого вооружения, а сам президент США резко изменил позицию после телефонного разговора с Путиным.

Отметим, что Украина находится на финальной стадии подготовки нового оборонного соглашения с рядом европейских стран. Как сообщил президент Зеленский, документ предусматривает поставки систем противовоздушной обороны, дальнобойных вооружений и развитие совместных оборонных технологий, а также расширение программы PURL и увеличение закупок американского оружия.

