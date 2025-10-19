ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Документ почти готов: Зеленский заинтриговал новой сделкой по оружию для Украины

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 16:14
UA EN RU
Документ почти готов: Зеленский заинтриговал новой сделкой по оружию для Украины Фото: украинский президент Владимир Зеленский (facebook.com zelenskyy.official)
Автор: Карина Левицкая

Украина завершает подготовку нового оборонного соглашения с европейскими партнерами. Документ касается поставки систем ПВО, дальнобойных средств и расширения оборонных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что Украина работает с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия.

"В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL", - отметил он.

Также, по его словам, уже готовятся очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям.

"Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", - пояснил Зеленский.

Что такое PURL

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) это инициатива США и НАТО, позволяющая обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями через целенаправленное финансирование поставок американского производства.

В Минобороны Украины отметили, что эта программа является одним из ключевых механизмов обеспечения Украины американским оружием и оборонным оборудованием.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марка Рютте отметил, что к программе присоединились уже более половины стран НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский
Новости
В Париже ограбили Лувр
В Париже ограбили Лувр
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов