Документ почти готов: Зеленский заинтриговал новой сделкой по оружию для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

Президент сообщил, что Украина работает с партнерами в Европе, чтобы расширить программу PURL и увеличивать закупки американского оружия.

"В частности, это ПВО и некоторые средства нашей дальнобойности. На следующей неделе будем говорить с партнерами в Европе относительно новых взносов в программу PURL", - отметил он.

Также, по его словам, уже готовятся очень важные наши договоренности с некоторыми странами по оружию и оборонным технологиям.

"Будет расширение наших возможностей. Команда Офиса сейчас финализирует одно соглашение, которое мы уже несколько месяцев готовим", - пояснил Зеленский.