Штрафы за отказ говорить на украинском: кого в Украине будут наказывать и на какую сумму

Понедельник 29 сентября 2025 08:32
UA EN RU
Штрафы за отказ говорить на украинском: кого в Украине будут наказывать и на какую сумму Фото: Украинцев могут оштрафовать за нарушение языкового закона (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева

В Украине штрафы за нарушение языкового закона могут получить физические лица, которые отказываются обслуживать клиентов на украинском языке. Речь идет о таксистах, официантах, администраторах ресторанов, продавцах и других работниках сферы услуг.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Как работает механизм наказания

По словам омбудсмена, главная цель языкового законодательства - не штрафы, а формирование украиноязычной среды. В случае жалобы проводится проверка, и компания или работник могут устранить нарушения еще до завершения рассмотрения - тогда ограничиваются предупреждением.

"Закон предусматривает административную ответственность. На сегодня штрафы составляют 3 400 гривен за первое нарушение и 8 500 - за повторное", - отметила Ивановская.

При этом штрафы налагаются именно на физических лиц. В будущем, с принятием нового Кодекса об административных проступках, ответственность могут распространить и на компании как юридических лиц.

Какие доказательства нужны

Чтобы наказание было возможным, граждане должны предоставить четкие данные: видео или аудио, дату, место и время события. Иначе Секретариат Уполномоченного не будет иметь юридических оснований для контроля.

"К сожалению, нам часто поступают фрагменты видео без объяснений или контактов. Мы не полиция и не имеем службы розыска", - добавила Ивановская.

На сайте омбудсмена уже доступна "дорожная карта", которая объясняет, как правильно оформить жалобу. Это помогает гражданам действовать эффективнее.

Ранее мы писали об инциденте в Харькове, где водитель такси отказался обслуживать пассажирку на украинском языке, не выключил русскую музыку и высказывал пророссийские тезисы. Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская заявила, что водителю грозит штраф от 3 400 до 5 100 гривен за нарушение языкового закона.

РБК-Украина также рассказывало об истории запретов украинского языка в Российской империи и СССР - от Валуевского циркуляра 1863 года до сталинских репрессий и "Расстрелянного Возрождения". Мы писали, как власть ограничивала использование украинского: запрещала книги, прессу, спектакли, преподавание, песни; преследовала учителей, писателей, ученых и художников. Наказания варьировались от цензуры и конфискаций до арестов, ссылок и расстрелов.

