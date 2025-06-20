"Я этого не исключаю": Путин озвучил российские планы на Сумы

В частности диктатор заявил, что Россия, мол, планирует создать "зону безопасности" на границе украинской Сумщины шириной в 10-15 километров. При этом он снова наврал об "огромных потерях" Вооруженных сил Украины во время Курской операции.

"Мы не имеем такой задачи забрать Сумы, но я этого не исключаю", - добавил он.

На вопрос модератора форума, зачем россиянам вообще нужна эта "зона безопасности", Путин пожаловался, что Украина очень напугала Россию атакой на Курскую область. А после этого, мол, начала угрожать еще двум российским регионам.