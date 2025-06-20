"Я цього не виключаю": Путін озвучив російські плани на Суми

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія нібито не планує захоплювати Суми. Проте він тут же цинічно додав, що "не виключає" такого варіанту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна на пленарному засіданні ПМЕФ-2025.
Зокрема диктатор заявив, що Росія, мовляв, планує створити "зону безпеки" на кордоні української Сумщини завширшки в 10-15 кілометрів. При цьому він знову набрехав про "величезні втрати" Збройних сил України під час Курської операції.
"Ми не маємо такого завдання забрати Суми, але я цього не виключаю" - додав він.
На питання модератора форуму, навіщо росіянам взагалі потрібна ця "зона безпеки", Путін поскаржився, що Україна дуже налякала Росію атакою на Курську область. А після цього, мовляв, почала загрожувати ще двом російським регіонам.
Нагадаємо, що російський диктатор бере участь у ПМЕФ-2025 у Петербурзі та вже кілька днів сипле неоднозначними заявами. Так, 20 червня Путін заявив, що Москва нібито не прагне капітуляції України. Однак Кремль бажає визнання "реальностей, які склалися на землі".
18 червня Путін на своїй пресконференції заявив, що він нібито готовий до зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Але підписувати документи з ним він не хоче.
В Україні після цього назвали путінську словесну еквілібристику "розмовним шоу для Трампа". Київ дуже скептично оцінює будь-які путінські заяви про "мирні переговори" та мир.
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