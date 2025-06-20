"Я цього не виключаю": Путін озвучив російські плани на Суми

Зокрема диктатор заявив, що Росія, мовляв, планує створити "зону безпеки" на кордоні української Сумщини завширшки в 10-15 кілометрів. При цьому він знову набрехав про "величезні втрати" Збройних сил України під час Курської операції.

"Ми не маємо такого завдання забрати Суми, але я цього не виключаю" - додав він.

На питання модератора форуму, навіщо росіянам взагалі потрібна ця "зона безпеки", Путін поскаржився, що Україна дуже налякала Росію атакою на Курську область. А після цього, мовляв, почала загрожувати ще двом російським регіонам.