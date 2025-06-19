Путин готов встречаться с Зеленским, но не подписывать документы

Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности встречаться с президентом Украины Владимира Зеленского, однако вновь заявил о якобы его нелегитимности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию общения Путина с журналистами.

"Мы готовы встречаться... я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским... Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради Бога, пускай это будет Зеленский", - сказал Путин.

По его словам, вопрос состоит в том, кто будет подписывать документы. Комментируя тему, глава Кремля вновь начал рассказывать, что Зеленский якобы нелегитимный.

Он утверждает, что сроков продления полномочий президента не существует. Полномочия якобы продлеваются исключительно для Верховной Рады, если в стране военное положение.

"Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Это правда. Но нигде не написано, что (продлеваются - ред.) права президента - нет, все", - говорит Путин.

Продолжая логику диктатор заявил, что в Украине якобы вся система власти нелегитимна. Мол, если президент нелегитимный, значит и все остальные, кого он назначает - тоже.

"Почему я это говорю, нам все равно кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима, я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку - подпись должна стоять легитимных властей", - сказал Путин.

Резюмируя он добавил, что в ином случае, придет следующая власть "и выбросит это все в помойку".