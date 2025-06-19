Путин готов встречаться с Зеленским, но не подписывать документы
Российский диктатор Владимир Путин заявил о готовности встречаться с президентом Украины Владимира Зеленского, однако вновь заявил о якобы его нелегитимности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию общения Путина с журналистами.
"Мы готовы встречаться... я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским... Если украинское государство доверяет кому-то вести переговоры, ради Бога, пускай это будет Зеленский", - сказал Путин.
По его словам, вопрос состоит в том, кто будет подписывать документы. Комментируя тему, глава Кремля вновь начал рассказывать, что Зеленский якобы нелегитимный.
Он утверждает, что сроков продления полномочий президента не существует. Полномочия якобы продлеваются исключительно для Верховной Рады, если в стране военное положение.
"Там написано, что в условиях военного положения выборы не проводятся. Это правда. Но нигде не написано, что (продлеваются - ред.) права президента - нет, все", - говорит Путин.
Продолжая логику диктатор заявил, что в Украине якобы вся система власти нелегитимна. Мол, если президент нелегитимный, значит и все остальные, кого он назначает - тоже.
"Почему я это говорю, нам все равно кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима, я даже готов встречаться, но если это будет какой-то завершающий этап, чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку - подпись должна стоять легитимных властей", - сказал Путин.
Резюмируя он добавил, что в ином случае, придет следующая власть "и выбросит это все в помойку".
Выборы в Украине и легитимность президента
Отметим, что в условиях военного положения в Украине не могут проводиться выборы. Это означает, что ранее избранные власти остаются легитимными до тех пор, пока не будет снято военное положение, чтобы была возможность проведения новых выборов.
Также отметим, что в интервью РБК-Украина глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прокомментировал заявления Москвы о якобы нелегитимности Зеленского.
"Я четко сказал, что мне очень приятно, что наконец-то они начали читать хотя бы Конституцию Украины. Но пусть читают ее хорошо, если они свою не умеют читать. Четко предусмотрено, что президент Украины продолжает свои полномочия до вступления в должность нового президента", - сказал он.
Также Стефанчук добавил, что Зеленский является гарантом Конституции и представителем Украины в международных отношениях.
"Все остальные их розовые мечты пусть оставят себе. Украинский парламент - конституционный орган, но он выполняет все те полномочия, которые ему предусмотрены в Конституции Украины", - подчеркнул Стефанчук.
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