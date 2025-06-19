"Разговорное шоу для Трампа". У Зеленского прошлись по новым заявлениям Путина
Российский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 июня провел пресс-конференцию. Она фактически оказалась шоу для президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Telegram.
"Вчера субъект Путин устроил разговорное шоу специально для президента Трампа и провел пресс-конференцию в удобное для просмотра за океаном время. Субъект навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Подоляк.
Он напомнил, что Путин допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом только при условии согласия Запада на капитуляцию Украины.
Подоляк подчеркнул, что окно возможностей для договоренностей с Россией, которое в США считали открытым, Кремль демонстративно закрыл.
По словам советника руководителя ОП, Путин продолжает иррационально верить в возможность добиться полной победы над Украиной. При этом уверенности ему добавляет усиление ракетно-дроновых атак на мирных украинцев.
"Очевидно, что без существенного усиления украинской противовоздушной обороны современными западными системами, а также без увеличения ракетных возможностей Украины, вернуть россиян на переговорный трек будет очень сложно", - подчеркнул он.
Заявления Путина
Напомним, российский диктатор Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что он якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но подписывать документы с ним он не хочет.
Также глава Кремля заверил, что он "не планирует" нападать на Европу и вся соответствующая информация якобы является ложью.
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