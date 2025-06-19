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"Разговорное шоу для Трампа". У Зеленского прошлись по новым заявлениям Путина

Киев, Четверг 19 июня 2025 17:18
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"Разговорное шоу для Трампа". У Зеленского прошлись по новым заявлениям Путина Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин в ночь на 19 июня провел пресс-конференцию. Она фактически оказалась шоу для президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Украины Михаила Подоляка в Telegram.

"Вчера субъект Путин устроил разговорное шоу специально для президента Трампа и провел пресс-конференцию в удобное для просмотра за океаном время. Субъект навязчиво и нагло повторил свои требования фактической капитуляции Украины", - подчеркнул Подоляк.

Он напомнил, что Путин допустил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом только при условии согласия Запада на капитуляцию Украины.

Подоляк подчеркнул, что окно возможностей для договоренностей с Россией, которое в США считали открытым, Кремль демонстративно закрыл.

По словам советника руководителя ОП, Путин продолжает иррационально верить в возможность добиться полной победы над Украиной. При этом уверенности ему добавляет усиление ракетно-дроновых атак на мирных украинцев.

"Очевидно, что без существенного усиления украинской противовоздушной обороны современными западными системами, а также без увеличения ракетных возможностей Украины, вернуть россиян на переговорный трек будет очень сложно", - подчеркнул он.

Заявления Путина

Напомним, российский диктатор Владимир Путин на своей пресс-конференции заявил, что он якобы готов к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но подписывать документы с ним он не хочет.

Также глава Кремля заверил, что он "не планирует" нападать на Европу и вся соответствующая информация якобы является ложью.

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Владимир Путин Российская Федерация Война в Украине Михаил Подоляк
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