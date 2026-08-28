ГУР подтвердило остановку НПЗ-гиганта в Нижегородской области (фото)
В Главном управлении разведки Минобороны Украины есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Нижегородской области после успешного удара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exile Nova и заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Последствия поражения НПЗ в Кстове
Речь идет о Кстовском НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез"), который является одним из четырех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.
Ежегодно завод перерабатывал около 17 миллионов тонн нефти.
По данным военной разведки, на предприятии остановилась технологическая установка АВТ-6, которая критически важна для процесса переработки.
В настоящее время вокруг выгоревшей установки зафиксировано несколько строительных кранов, с помощью которых россияне пытаются провести восстановительные работы.
Кроме НПЗ в Кстове остановить функционирование удалось и на нескольких других российских нефтеперерабатывающих предприятиях.
Фото: (t.me/exilenova_plus)
Что известно о Кстовском НПЗ
Кстовский нефтеперерабатывающий завод ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез") является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли в России.
Его мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год.
По объемам переработки предприятие занимает ориентировочно 4 место в РФ.
Удары по нефтяной инфраструктуре РФ
Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил, что силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Это предприятие считается одним из крупнейших НПЗ в России.
Также писали, что украинские беспилотники систематически атакуют критические объекты топливно-энергетического комплекса РФ.
В результате этих ударов на нескольких российских заводах была остановлена работа установок первичной переработки нефти, что повлекло за собой масштабные сбои в производстве горючего.