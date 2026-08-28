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ГУР подтвердило остановку НПЗ-гиганта в Нижегородской области (фото)

15:50 28.08.2026 Пт
2 мин
Удар пришелся по самому уязвимому месту предприятия
aimg Сергей Козачук
ГУР подтвердило остановку НПЗ-гиганта в Нижегородской области (фото) Фото: НПЗ в Кстове остановил работу (росСМИ)
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В Главном управлении разведки Минобороны Украины есть доказательства остановки работы одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов в Нижегородской области после успешного удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Exile Nova и заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Последствия поражения НПЗ в Кстове

Речь идет о Кстовском НПЗ ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез"), который является одним из четырех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в России.

Ежегодно завод перерабатывал около 17 миллионов тонн нефти.

По данным военной разведки, на предприятии остановилась технологическая установка АВТ-6, которая критически важна для процесса переработки.

В настоящее время вокруг выгоревшей установки зафиксировано несколько строительных кранов, с помощью которых россияне пытаются провести восстановительные работы.

Кроме НПЗ в Кстове остановить функционирование удалось и на нескольких других российских нефтеперерабатывающих предприятиях.

ГУР подтвердило остановку НПЗ-гиганта в Нижегородской области (фото)

Фото: (t.me/exilenova_plus)

Что известно о Кстовском НПЗ

Кстовский нефтеперерабатывающий завод ("ЛУКОЙЛ-Нижнегороднефтеоргсинтез") является одним из крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли в России.

Его мощность составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

По объемам переработки предприятие занимает ориентировочно 4 место в РФ.

Удары по нефтяной инфраструктуре РФ

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил, что силы обороны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть-ЯНОС" в Ярославле. Это предприятие считается одним из крупнейших НПЗ в России.

Также писали, что украинские беспилотники систематически атакуют критические объекты топливно-энергетического комплекса РФ.

В результате этих ударов на нескольких российских заводах была остановлена работа установок первичной переработки нефти, что повлекло за собой масштабные сбои в производстве горючего.

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