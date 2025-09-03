"Я наблюдал": Трамп отреагировал на военный парад в Китае

Трамп заявил, что понимает, почему Китай устроил этот парад. Он признался, что наблюдал за китайским представлением.

"Я думаю, что это было очень и очень впечатляюще, но я понимал, почему они это делали: они надеялись, что я за ними наблюдаю, и я за ними наблюдал", - сказал президент США.