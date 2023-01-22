ua ru
Вс, 22 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупант рассказал товарищу, что на самом деле произошло в Макеевке (перехват)

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 января 2023 18:40
Оккупант рассказал товарищу, что на самом деле произошло в Макеевке (перехват) Фото: оккупант рассказал товарищу, что на самом деле произошло в Макеевке (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке виновато руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват . Главное управление разведки в Telegram.

По его словам, командование приняло решение разместить оккупантов слишком близко к фронту, что и сделало их уязвимыми.

"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный бурт. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках", - сказал оккупант.

Он отметил, что на территории ПТУ, в котором были уничтожены россияне, находились также бочки с топливом, вооружение и транспорт.

Россиянин пожаловался на местных жителей, фотографирующих их позиции, а затем сдающих их украинским военным.

Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, размещенным в помещении ПТУ №19. Российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.

В результате удара здание училища полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Макеевка Обстріл окупанти
NEWS
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
Минобороны проведет проверку и пойдет в СБУ из-за скандальной публикации о закупках для армии
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина