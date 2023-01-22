Оккупант рассказал товарищу, что на самом деле произошло в Макеевке (перехват)
Оккупант пожаловался знакомому, что в новогодних взрывах в Макеевке виновато руководство российской армии, разместившее военных слишком близко к линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на перехват . Главное управление разведки в Telegram.
По его словам, командование приняло решение разместить оккупантов слишком близко к фронту, что и сделало их уязвимыми.
"Удар, который был по Макеевке, в ночь с 31 на 1, это полный бурт. Но такие случаи уже были. Там можно было все грамотно сделать… поселить людей в лесу, в землянках", - сказал оккупант.
Он отметил, что на территории ПТУ, в котором были уничтожены россияне, находились также бочки с топливом, вооружение и транспорт.
Россиянин пожаловался на местных жителей, фотографирующих их позиции, а затем сдающих их украинским военным.
Отметим, скорее всего, речь идет об ударе по мобилизованным россиянам, размещенным в помещении ПТУ №19. Российская сторона подтвердила гибель нескольких десятков военнослужащих.
В результате удара здание училища полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале "Прямое попадание и многие 200-е: что известно об ударе по оккупантам в Макеевке".
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