Украинские школьники будут учиться онлайн по-новому: что изменилось
Платформа "Всеукраинская школа онлайн" обновила инструменты для дистанционного и смешанного обучения учащихся 5-11 классов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины в Facebook.
Учащиеся могут получить доступ к видеоурокам, тестам и материалам для самостоятельной работы по 18 основным предметам, таким как украинский язык, математика, физика, химия, английский язык и история Украины.
В течение года более 120 специалистов работали над усовершенствованием контента. В результате создано 884 новых видеоурока, а также обновлено 326 уже существующих. Появились новые курсы, среди которых:
- крымскотатарский язык – интегрированный курс для учащихся 5-6 классов
- языково-литературная область – курсы украинской и зарубежной литературы для 5-6 классов
- основы здоровья – курсы для 7-9 классов
- гражданское образование – курс для 10 класса
- технологии – курсы для 7-9 классов
- украинская и зарубежная литература – курсы для 7-8 классов
- социальная и здоровьесберегающая отрасль – основы здоровья для 5-6 классов
Для улучшения вовлечённости учащихся внедрены 3D-сцены и цифровые материалы. Более 1000 видеоуроков сопровождаются звукоописаниями для детей с нарушением зрения.
Введены новые диагностические тесты по выявлению образовательных потерь, которые помогают учащимся получать автоматические рекомендации, а учителям – отчеты с анализом результатов класса. Кроме того, интерфейс платформы адаптирован к системе НМТ, чтобы учащиеся могли лучше подготовиться к тестированию.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Министерство образования и науки Украины утвердило новые изменения в Типовую образовательную программу для учеников 5-9 классов, которые вступят в силу со следующего учебного года. Новые правила предусматривают создание резерва часов, который можно будет перераспределять между разными образовательными отраслями. Решение о распределении дополнительных часов будет принимать педагогический совет, а финансирование увеличенной нагрузки будет обеспечено из государственного бюджета.
Также мы писали, что в Украине утвердили список территориальных громад по уровню безопасности в системе образования. К наиболее опасным регионам отнесли громады Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Херсонской областей, а также территории АР Крым. В этих зонах риски будут учитываться при разработке образовательной политики, выборе мест для укрытий и планировании возвращения к очной учебе. Очень высокий уровень опасности наблюдается также в регионах, граничащих с Россией и Беларусью.
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