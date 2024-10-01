Придется выбирать? Смогут ли украинские дети за границей учиться в двух школах одновременно

Со следующего года украинские дети, которые учатся за границей из-за войны России против Украины, смогут получать украинское образование дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Osvita.ua .

Отмечается, что с 1 сентября 2025 года дети, находящиеся за границей, получат возможность получить украинское образование. Таким образом, они смогут учиться на семейной, экстернатной форме и в дистанционных классах с украиноведческим компонентом.

В то же время, сообщается, что одновременное обучение ребенка по полной программе в украинской школе дистанционно и в иностранной школе очно со следующего учебного года не планируют вводить. Так что родителям придется выбирать между двумя системами образования.

Обучение украинских детей за границей

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года многие дети должны были уехать в безопасные страны. Другие государства активно помогают украинским детям, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за войны. Вот несколько примеров. Например, Польша, которая стала основным прибежищем для украинских детей и их семей, обеспечивает доступ к образованию, медицинским услугам, социальной поддержке и организует специальные психологические программы для детей-беженцев.

В Германии украинские дети имеют доступ к школьному образованию, а также психологическую поддержку. Многие школы предлагают специальные интеграционные программы, которые помогают детям адаптироваться в новой среде. Франция дает украинским детям возможность учиться во французских школах, организует языковые курсы и интеграционные программы. Также многие неправительственные организации проводят мероприятия по психологической помощи.

В то же время Канада поддерживает украинские семьи через программы для беженцев, предоставляя доступ к образованию, медицинским услугам и жилью. Также действуют специальные программы поддержки украинских детей. А в Италии многие школы адаптировали свои учебные программы для украинских детей, организовывая языковые курсы и социальную поддержку. Детям предоставляется доступ к образованию наравне с местными школьниками.

Эти страны оказывают важную поддержку украинским детям, помогая им адаптироваться к новым условиям жизни, обучению и восстановлению после травмирующих событий войны.