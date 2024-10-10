Уменьшение дистанционного обучения улучшило результаты обучения учащихся: результаты исследования

По результатам Второго этапа общегосударственного мониторингового исследования качества образования, проведенного в условиях военного положения, некоторые школьники показали лучшие результаты обучения. Однако у других показатели ухудшились.

Исследование проводилось в мае 2024 методом тестирования учащихся 6-х и 8-х классов в разных регионах Украины.

Отмечается, что шестиклассники показали незначительное улучшение в успеваемости по математике и украинскому языку, тогда как результаты восьмиклассников , особенно по математике, ухудшились.

По словам Руслана Гурака, главы Государственной службы качества образования Украины, в условиях полномасштабной войны учителям удалось сохранить мотивацию детей к обучению.

"Во второй год исследования ожидали отследить вероятные изменения в результатах обучения украинских учеников. Впрочем, выяснилось, что тесты выполнены почти так же, как в прошлом году - на "среднем" уровне". Хотя есть некоторые тенденции и к росту. Снова подтверждена прямая связь между качеством преподавания учебного предмета и успеваемостью учащихся и учениц, как и то, что в условиях полномасштабной войны учителя смогли построить образовательный процесс так, чтобы дети не потеряли мотивации и силы к обучению", - добавил он.

Однако сообщается, что региональные отличия остаются существенными: учащиеся из восточных и северных регионов продемонстрировали снижение результатов по сравнению с высокими показателями учащихся из Киева.

Отмечается, что одной из причин улучшения результатов обучения среди шестиклассников является возврат к очному формату образования. Однако для учащихся, продолжающих обучаться в смешанном или дистанционном формате, показатели успеваемости остаются на низком уровне.

За последний год доля дистанционного формата снизилась с 39% (в предыдущем учебном году) до 24%.

Министр образования и науки Оксен Лисовой добавил, что цифровизация образования и работа с данными являются ключевыми для улучшения управленческих решений в сфере образования.

"Мы сейчас фундаментально пересматриваем работу с данными и цифровизируем образование. Важно, чтобы те данные, которые мы используем для принятия управленческих решений, отражали реальное положение дел", - сообщил он.

По результатам исследования, учащиеся менее успешно справились с задачами когнитивных измерений "Применение" и "Рассуждение". Сообщается, что дети из Киева и других городов показали более высокие результаты по сравнению с их сверстниками из сельских школ.

Также отмечается, что способствуют успешности учащихся хорошее владение ИТ-навыками и практика самообучения.

"Наше время показало однозначно, что школа - это не только стены. Человек со способностью, субъектный человек более эффективный, чем человек с приобретенными, но на самом деле временными знаниями. Презентованные результаты - это больше оценка системе образования, потому что он делает с детьми .Поэтому важно не останавливаться, а идти дальше с анализом полученных данных, определить, за что именно ответственное государство, а за что - школа", - заметил Александр Саврук, декан Киево-Могилянской бизнес-школы.

Он добавил, что на уровне общин можно приложить до 80-90% усилий по улучшению образования.

Исследование было проведено благодаря поддержке представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине и финансированию Глобального партнерства в области образования (GPE), а также Федерального министерства экономического сотрудничества и развития (BMZ) через Немецкий банк развития (KFW).