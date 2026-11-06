"Я офигел": Клименко впервые высказался о своем упоминании в пленках НАБУ

Реакция на пленки НАБУ и угрозы

Клименко эмоционально прокомментировал появление своей фамилии на записях фигурантов дела о наркогруппировке "Химпром".

"Я офигел, честно", - отметил он.

По словам чиновника, на записях лидер группировки по кличке "Мексиканец" угрожал устроить политический кризис, организовать снятие руководства МВД и запустить информационную кампанию с фейками через ряд Telegram-каналов и сайтов.

"То есть, они использовали такие информационные бомбы, разнести, чтобы чиновников репутационно подбивать в этом информационном шуме. Это был элемент давления", - сказал Клименко.

Отдельно он отметил, что никто к нему с предложением дать взятку не подходил.

"Таких разговоров у меня ни с кем не было. Давить по наркотикам, и по постановлению Кабмина, то, что они имели в виду - ну, пожали, видите, как? Постановление есть, U420 - нет", - подчеркнул Клименко.

Также он сказал, что ему неизвестно, кого именно фигуранты имели в виду, говоря о возможности привлечь кого-то из его окружения "в долю".

Ликвидация сети U420

Клименко напомнил, что группировка пыталась использовать пробелы в законодательстве по синтетическим каннабиноидам и продавала наркотики через сеть магазинов.

После продолжительной операции, расследований и принятия необходимых правительственных решений правоохранители полностью ликвидировали эту сеть еще в апреле.

По его словам, постановление разрабатывали 2,5 месяца, поскольку "нужно было прописывать химические формулы". Также инициативу согласовывали с Минздравом и с главой Нацполиции.

"Важно было действительно запретить все производные, относящиеся к этому химическому элементу", - отметил секретарь СНБО.

Он отметил, что ни один из таких магазинов не работает, а правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и привлечению к ответственности всех причастных лиц.

Планы подкупа и связи наркосиндиката

Напомним, фамилия действующего секретаря СНБО Игоря Клименко появилась на новых пленках НАБУ в рамках дела "Карфаген", которые были обнародованы на этой неделе.

Позже руководитель детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что главарь российского наркосиндиката "Химпром" (Егор Буркин, известный как "Мексиканец") пытался заблокировать запрет синтетических каннабиноидов в Украине.