"Я офігів": Клименко вперше висловився про свою згадку у плівках НАБУ

Реакція на плівки НАБУ та погрози

Клименко емоційно прокоментував появу свого прізвища на записах фігурантів справи про наркоугруповання "Хімпром".

"Я офігів, чесно", - зазначив він.

За словами чиновника, на записах лідер угруповання на прізвисько "Мексиканець" погрожував влаштувати політичну кризу, організувати зняття керівництва МВС та запустити інформаційну кампанію з фейками через низку Telegram-каналів та сайтів.

"Тобто вони використовували такі інформаційні бомби, рознести, щоб чиновників репутаційно підбивати в цьому інформаційному шумі. Це був елемент тиску", - сказав Клименко.

Окремо він зазначив, що ніхто до нього із пропозицією дати хабар не підходив.

"Таких розмов у мене ні з ким не було. Тиснути по наркотикам, і щодо постанови Кабміну, те, що вони мали на увазі - ну, потиснули, бачите, як? Постанова є, U420 - ні", - наголосив Клименко.

Також він сказав, що йому невідомо, кого саме фігуранти мали на увазі, говорячи про можливість залучити когось із його оточення "в долю".

Ліквідація мережі U420

Клименко нагадав, що угруповання намагалося використовувати прогалини в законодавстві щодо синтетичних каннабіноїдів і продавало наркотики через мережу магазинів.

Після тривалої операції, розслідувань та ухвалення необхідних урядових рішень правоохоронці повністю ліквідували цю мережу ще у квітні.

За його словами, постанову розробляли 2,5 місяці, оскільки "потрібно було прописувати хімічні формули". Також ініціативу погоджували з МОЗ та з головою Нацполіції.

"Важливо було справді заборонити всі похідні, що належать до цього хімічного елементу", - зазначив секретар РНБО.

Він зазначив, що жоден із таких магазинів не працює, а правоохоронні органи продовжують роботу з виявлення та притягнення до відповідальності всіх причетних осіб.

Плани підкупу та зв'язку наркосиндикату

Нагадаємо, прізвище чинного секретаря РНБО Ігоря Клименка з'явилося на нових плівках НАБУ в рамках справи "Карфаген", які були оприлюднені цього тижня.

Згодом керівник детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, що ватажок російського наркосиндикату "Хімпром" (Єгор Буркін, відомий як "Мексиканець") намагався заблокувати заборону синтетичних каннабіноїдів в Україні.