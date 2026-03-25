"Умеем действовать в тылу": посол Израиля не исключил наземную операцию в Иране

В случае наземной операции войск США против Ирана не исключается и участие Израиля, ведь израильские силы умеют действовать в тылу врага.
Об этом рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в интервью РБК-Украина.
Отвечая на вопрос о вероятности наземной операции, дипломат отметил: "Я бы не стал ничего исключать".
На уточнение относительно возможного участия Израиля Бродский подчеркнул, что страна не может претендовать на масштабное участие из-за своих размеров, однако теоретически такой сценарий возможен.
"Смотря что называть участием. Я бы не стал ничего исключать, никаких возможностей. Израиль - небольшая страна, мы, конечно, не можем претендовать на серьезное участие, но теоретически... Израильтяне умеют действовать в тылу врага. Поэтому теоретически я бы не стал этого исключать", - отметил он.
В этом же интервью Михаэль Бродский заявил, что Израиль готов действовать самостоятельно в войне против Ирана, если президент США Дональд Трамп решит заключить сделку с Тегераном.
По его словам, Израиль завершит операцию после достижения поставленных целей.
Дипломат отметил, что цели Израиля в целом совпадают с американскими, хотя могут быть более узкими.
Он также назвал две ключевые цели войны - уничтожение ядерной программы Ирана и его ракетного потенциала на десятилетия.
