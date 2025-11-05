ua en ru
"Я давно не реагирую": Рютте посмеялся над Путиным и его угрозами ядерным оружием

Румыния, Среда 05 ноября 2025 21:28
"Я давно не реагирую": Рютте посмеялся над Путиным и его угрозами ядерным оружием Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посмеялся над российским диктатором Владимиром Путиным и его "ядерными угрозами". Он отметил, что давно перестал обращать на заявления Путина внимание.

Об этом сообщает со ссылкой на Digi24.

Во время встречи с румынским президентом Никушором Даном журналисты спросили Рютте, будет ли реакция НАТО на созыв российского совета безопасности и угрозы российского диктатора о "возобновлении ядерных испытаний". В ответ Рютте открыто посмеялся над Путиным.

"Я давно перестал реагировать на встречи, которые организует Путин. Ему платят как президенту России, поэтому он их и организует", - пренебрежительно ответил генсек НАТО.

Напомним, Путин во время заседания совета безопасности России 5 ноября заявил, что РФ, мол, немедленно начнет подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". А так называемый министр обороны России Андрей Белоусов придумал, что США во время учений Global Thunder в октябре 2025 года якобы отрабатывали удары ядерным вооружением по российской территории.

При этом в Кремле начали оправдываться после того, как заявление Путина опубликовали СМИ. Спикер Кремля Дмитрий Песков поспешил заявить пропагандистам о том, что речь шла не о возобновлении испытаний, а об "оценке целесообразности".

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о том, что Соединенные Штаты планируют проведение ядерных испытаний. По его словам, "другие страны" уже сделали это, поэтому и США должны начать. После этого армия США 5 ноября провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.

