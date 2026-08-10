Xiaomi готовит Mix Fold 5 и новую HyperOS: утечка раскрыла основные изменения

Xiaomi готовится к анонсу нового складывающегося смартфона Mix Fold 5, а также разрабатывает масштабный редизайн собственной операционной системы HyperOS 4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обозревателя XZai в Weibo .

Ключевые особенности будущей новинки

Формат экрана - внутренний дисплей получил более широкое соотношение сторон, что делает его более удобным для многозадачности и просмотра контента.

Сроки анонса - по данным инсайдеров, Xiaomi планирует презентовать Mix Fold 5 в начале сентября, за несколько недель до выхода новой флагманской серии Xiaomi 18.

Впервые слит вид внутреннего дисплея Xiaomi Mix Fold 5 с соотношением сторон 7:5 (скриншот: Weibo)

Дизайн Liquid Glass и новые возможности HyperOS 4

Вместе с фото смартфона попали в сеть промо-материалы новой операционной системы HyperOS 4, которая будет установлена на Mix Fold 5 с завода, а впоследствии станет доступной для других смартфонов и планшетов бренда.

Фишки будущей HyperOS 4 (скриншот: Notebook Check)

Основные изменения в интерфейсе и функционале

Стиль Liquid Glass - визуальное оформление получило прозрачные элементы, эффекты преломления света и полупрозрачные карты в Центре управления устройствами.

Обновленный рабочий стол - пользователи получат редизайн экрана блокировки, виджеты с возможностью группировки, кастомизированные размеры папок и умную сетку для значков.

ИИ-функции – система получит улучшенные алгоритмы искусственного интеллекта. В китайской версии будет встроен обновленный ассистент Super Xiao AI, тогда как для глобальных версий ожидается интеграция Google Gemini.

Также появится умная клавиатура с возможностью перевода и транскрипции текста и ИИ-помощник для заметок.