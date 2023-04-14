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В Xiaomi пытаются оправдываться после внесения компании в список спонсоров войны

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Пекин, Пятница 14 апреля 2023 17:44
В Xiaomi пытаются оправдываться после внесения компании в список спонсоров войны Иллюстративное фото: в Xiaomi пытаются оправдываться после внесения компании в список спонсоров войны (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Китайская компания Xiaomi начала отвергать обвинения Национального агентства по предотвращению коррупции, которое внесло ее в список международных спонсоров войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Xiaomi.

В компании подчеркивают, что выступают категорически против отнесения Xiaomi к международным спонсорам войны.

"Мы не поддерживаем никаких военных действий. Мы полностью поддерживаем мир во всем мире. Наша миссия заключается в том, чтобы позволить каждому в мире наслаждаться лучшей жизнью с помощью инновационных технологий", - сказано в заявлении Xiaomi.

Напомним, вчера, 13 апреля, НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны, поскольку компания продолжает работу в России и расширяет свой бизнес, несмотря на войну в Украине.

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