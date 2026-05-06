Xbox отказывается от Copilot: что стоит за решением Microsoft

16:37 06.05.2026 Ср
3 мин
Бренд прекращает разработку ИИ-ассистента для консолей и выводит его из мобильного приложения
aimg Ольга Завада
Xbox отказывается от Copilot: что стоит за решением Microsoft Игровые консоли Xbox останутся без ИИ (фото: Getty Images)
После волны критики относительно интеграции ИИ в операционную систему Windows корпорация Microsoft начала пересматривать присутствие Copilot и в других своих продуктах. Новая руководительница Xbox Аша Шарма объявила о закрытии проекта игрового ассистента Copilot на консолях и начале сворачивания аналогичных функций в мобильном приложении бренда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Аши Шармы на платформе X.

Почему Copilot оказался лишним?

Изначально Copilot для Xbox планировался как контекстный помощник - ИИ должен был анализировать изображение на экране в реальном времени и давать советы по прохождению игр. Бета-тестирование на смартфонах началось в мае 2025 года, а полноценный релиз на консолях ожидался к концу 2026 года.

Однако Аша Шарма, которая возглавила Xbox в феврале после ухода Фила Спенсера, решила отказаться от этой идеи. Она объявила о приоритетах бренда:

Скорость работы: устранение лишних надстроек, тормозящих интерфейс;

Связь с сообществом геймеров: фокус на функциях, которые реально запрашивают игроки;

Нивелирование недоразумений: упрощение процессов как для пользователей, так и для разработчиков игр.

Новые лица и внутренние реформы

Вместе с отменой Copilot Шарма объявила о масштабных кадровых перестановках. К команде Xbox присоединились топ-менеджеры из подразделения Microsoft CoreAI, которое Аша возглавляла ранее. Среди них

Джаред Палмер - бывший вице-президент CoreAI, теперь будет отвечать за инженерию и инфраструктуру Xbox.

Тим Аллен, который возглавит направление дизайна и исследований.

Эван Чаки - топ-менеджер, который будет руководить командой инженеров, задача которой - максимально упростить процесс разработки игр для платформы.

Новые назначения свидетельствуют о том, что Xbox не отказывается от нейросетей полностью, однако переносит их во внутренние процессы. Вместо публичного чат-бота технологии ИИ будут использоваться для улучшения графики (например Automatic Super Resolution), персонализации и внутренних инструментов разработки.

Возвращение к истокам

Решение по Copilot является частью более широкого плана Шармы по восстановлению доверия к бренду. Ранее она уже инициировала снижение цен на Xbox Game Pass и отказ от контроверсионной рекламной кампании This is an Xbox.

Эксперты отрасли отмечают, что такой подход новой CEO Xbox демонстрирует понимание разницы между общей корпоративной стратегией Microsoft и специфическими потребностями гейминг-рынка.

