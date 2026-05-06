Xbox відмовляється від Copilot: що стоїть за рішенням Microsoft

16:37 06.05.2026 Ср
3 хв
Бренд припиняє розробку ШІ-асистента для консолей та виводить його з мобільного додатка
aimg Ольга Завада
Xbox відмовляється від Copilot: що стоїть за рішенням Microsoft Ігрові консолі Xbox залишаться без ШІ (фото: Getty Images)
Після хвилі критики щодо інтеграції ШІ в операційну систему Windows корпорація Microsoft почала переглядати присутність Copilot і в інших своїх продуктах. Нова очільниця Xbox Аша Шарма оголосила про закриття проєкту ігрового асистента Copilot на консолях та початок згортання аналогічних функцій у мобільному додатку бренду.

Чому Copilot виявився зайвим?

Спочатку Copilot для Xbox планувався як контекстний помічник - ШІ мав аналізувати зображення на екрані у реальному часі та давати поради щодо проходження ігор. Бета-тестування на смартфонах розпочалося у травні 2025 року, а повноцінний реліз на консолях очікувався до кінця 2026 року.

Проте Аша Шарма, яка очолила Xbox у лютому після відходу Філа Спенсера, вирішила відмовитися від цієї ідеї. Вона оголосила про пріоритети бренду:

Швидкість роботи: усунення зайвих надбудов, що гальмують інтерфейс;

Зв'язок із спільнотою геймерів: фокус на функціях, які реально запитують гравці;

Нівелювання непорозумінь: спрощення процесів як для користувачів, так і для розробників ігор.

Нові обличчя та внутрішні реформи

Разом зі скасуванням Copilot Шарма оголосила про масштабні кадрові перестановки. До команди Xbox приєдналися топменеджери з підрозділу Microsoft CoreAI, який Аша очолювала раніше. Серед них

Джаред Палмер - колишній віцепрезидент CoreAI, тепер відповідатиме за інженерію та інфраструктуру Xbox.

Тім Аллен, який очолить напрямок дизайну та досліджень.

Еван Чакі - топменеджер, який керуватиме командою інженерів, завдання якої — максимально спростити процес розробки ігор для платформи.

Нові призначення свідчать про те, що Xbox не відмовляється від нейромереж повністю, проте переносить їх у внутрішні процеси. Замість публічного чат-бота технології ШІ використовуватимуться для покращення графіки (як-от Automatic Super Resolution), персоналізації та внутрішніх інструментів розробки.

Повернення до витоків

Рішення щодо Copilot є частиною ширшого плану Шарми з відновлення довіри до бренду. Раніше вона вже ініціювала зниження цін на Xbox Game Pass та відмову від контроверсійної рекламної кампанії This is an Xbox.

Експерти галузі зазначають, що такий підхід нової CEO Xbox демонструє розуміння різниці між загальною корпоративною стратегією Microsoft та специфічними потребами геймінг-ринку.

