В Белом доме в начале закрытых переговоров установили большую карту Украины, - BBC

Понедельник 18 августа 2025 22:09
В Белом доме в начале закрытых переговоров установили большую карту Украины, - BBC Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Овальном кабинете перед началом закрытых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом была установлена большая карта Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, карту разместили напротив стола, за которым сидели Трамп и Зеленский.

Восточная часть страны, закрашенная розовым цветом, иллюстрировала территорию, которую сейчас контролируют российские войска - примерно 20%.

Как отмечает BBC, карта якобы "может служить Трампу наглядным аргументом для давления на Зеленского относительно обмена территорий на мир".

В Белом доме в начале закрытых переговоров установили большую карту Украины, - BBC

фото из сети

"Обмен территориями"

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о том, что планирует организовать "обмен территориями" между Украиной и Россией.

При этом Axios со ссылкой на источники писало, что американский лидер считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения для завершения войны РФ против Украины.

Ранее The Wall Street Journal писало, что Путин требует вывода украинских защитников из Донецкой области для прекращения огня.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он не будет выводить украинских защитников из Донбасса.

Также глава государства обращал внимание, что "обмен территорий" - это очень сложный вопрос, который нужно рассматривать вместе с гарантиями безопасности для Украины.

В свою очередь спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что "обмен территориями" запрещен как украинским законодательством, так и Конституцией.

Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Белый дом Дональд Трамп
