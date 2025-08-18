В Белом доме в начале закрытых переговоров установили большую карту Украины, - BBC

В Овальном кабинете перед началом закрытых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом была установлена большая карта Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC .

Как отмечает BBC, карта якобы "может служить Трампу наглядным аргументом для давления на Зеленского относительно обмена территорий на мир".

Как сообщается, карту разместили напротив стола, за которым сидели Трамп и Зеленский.

"Обмен территориями"

Напомним, президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о том, что планирует организовать "обмен территориями" между Украиной и Россией.

При этом Axios со ссылкой на источники писало, что американский лидер считает "обмен территориями" необходимой частью соглашения для завершения войны РФ против Украины.

Ранее The Wall Street Journal писало, что Путин требует вывода украинских защитников из Донецкой области для прекращения огня.

Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что он не будет выводить украинских защитников из Донбасса.

Также глава государства обращал внимание, что "обмен территорий" - это очень сложный вопрос, который нужно рассматривать вместе с гарантиями безопасности для Украины.

В свою очередь спикер Рады Руслан Стефанчук заявлял, что "обмен территориями" запрещен как украинским законодательством, так и Конституцией.