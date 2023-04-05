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США планируют передать Украине танки Abrams до конца года

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Среда 05 апреля 2023 22:22
США планируют передать Украине танки Abrams до конца года Фото: США планируют передать Украине танки Abrams до конца года (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты планируют передать Украине танки Abrams до конца года.

Об этом заявила заместитель официального представителя Министерства обороны США Сабрина Сингх, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Подготовка (украинских военных, - ред.) еще не началась. Наша цель - доставить их (танки Abrams, - ред.) в Украину до конца года, но это единственные сроки, которые я могу назвать прямо сейчас", - заявила она.

Ранее сообщалось, что учения украинских военных на американских танках Abrams M1A1 еще не начались, однако уже "относительно скоро" должны стартовать.

Отметим, что Соединенные Штаты предоставят Украине Abrams M1A1 вместо версии M1A2. Это ускорит поставки танков.

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