ЗСУ ліквідували понад 49 тисяч російських окупантів, - Генштаб

Минулої доби українські військові ліквідували ще 350 окупантів і 25 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 49 050 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook .

Як повідомлялось, російські військові за даними на ранок суботи, 3 вересня, обстріляли Дніпропетровську область ракетами та "Градами". Але ЗСУ вдалося збити всі 5 ракет, які окупанти спрямували на Дніпро.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни в Україні через російську агресію постраждали 1117 дітей. З них 380 загинули, ще 737 отримали поранення.

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