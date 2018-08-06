Wizz Air в жовтні запустить нові маршрути з Харкова і Львова

Лоукостер Wizz Air в жовтні 2018 року запустить чотири нових маршрути з України. Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Згідно з повідомленням, з жовтня Wizz Air запустить чотири нових маршруту з аеропортів Львову і Харкова. Зокрема, з 28 жовтня, запустять рейси з Харкова у Вроцлав і Гданськ (Польща). Рейси будуть виконуватися двічі на тиждень - по середах і неділях.

Також повідомляється, що з 29 жовтня Wizz Air запускає маршрут зі Львова до Вільнюса (Литва), рейси будуть виконуватися двічі на тиждень - по понеділках і п'ятницях. Крім того, з 30 жовтня зі Львова запустять рейс до Братислави (Словаччина), рейси будуть виконувати три рази в тиждень - по вівторках, четвергах і суботах.

Фото: Wizz Air запускає чотири нових маршрути з України

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з листопада 2018 року авіакомпанія Wizz Air запустить новий рейс з Харкова в Лондон Лутон.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що угорський лоукостер Wizz Air змінив правила перевезення ручної поклажі. Згідно з нововведеннями, тепер ручна поклажа пасажирів, які не придбали послугу Wizz Priority, буде розміщуватися в багажному відсіку літака.