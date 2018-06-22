Объясняют такие изменения ограниченным местом на борту
Венгерский лоукостер Wizz Air поменял правила провоза ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
"Только пассажиры, которые приобрели услугу Wizz Priority, смогут взять свою ручную кладь на борт самолета. Ручная кладь пассажиров, которые не приобрели услугу Wizz Priority, будет размещена в багажном отсеке самолета, и ее можно будет забрать на багажной ленте в аэропорту прибытия", - говорится в сообщении.
Объясняют такие изменения ограниченным местом на борту.
Фото: скриншот (wizzair.com)
Напомним, 27 апреля Wizz Air презентовал три новых авиамаршрута из Киева.