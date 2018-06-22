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Лоукостер Wizz Air поменял правила провоза ручной клади

НовостиИнфраструктура    22.06.2018 - 16:19
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)
Фото: самолет Wizz Air (flickr.com/Guido Benedetto)

Объясняют такие изменения ограниченным местом на борту

Венгерский лоукостер Wizz Air поменял правила провоза ручной клади. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Только пассажиры, которые приобрели услугу Wizz Priority, смогут взять свою ручную кладь на борт самолета. Ручная кладь пассажиров, которые не приобрели услугу Wizz Priority, будет размещена в багажном отсеке самолета, и ее можно будет забрать на багажной ленте в аэропорту прибытия", - говорится в сообщении.

Объясняют такие изменения ограниченным местом на борту.

Фото: скриншот (wizzair.com)

Напомним, 27 апреля Wizz Air презентовал три новых авиамаршрута из Киева.

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Теги публикации: Wizz Air, лоукост  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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