Wizz Air запускает новый маршрут из Харькова в Великобританию

Авиасообщение Харьков - Лондон Лутон будет выполняться трижды в неделю

Начиная с ноября 2018 года авиакомпания Wizz Air запускает новый рейс из Харькова по одним из наиболее популярных направлений в Европе - Лондон Лутон. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Отмечается, что частота выполнения полетов - трижды в неделю. Самолет по этому направлению будет отправляться по вторникам, четвергам и субботам,

Запуск этого маршрута состоится 13 ноября. Стоимость билетов в одну сторону с учетом всех налогов и обязательных сборов стартует от 19,99 евро (или 609 гривен).

Также в авиакомпании уточнили, что Wizz Air возобновила рейсы из Харькова и открыла авиаперелеты в Дортмунд и Катовице. Сейчас авиакомпания выполняет из харькова Харьков соединение по четырем европейским направлениям. Сюда также включен маршрут в Вену, который начнет выполняться с 25 ноября.

Напомним, 27 июня 2018 года лоукостер Wizz Air заявил об открытии трех новых направлений из Киева и одного из Харькова. Также компания увеличивает частоту полетов по семи направлениям.